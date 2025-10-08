  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel Duplex 4+2 in a new complex.

Complexe résidentiel Duplex 4+2 in a new complex.

Beylikduzu, Turquie
depuis
$158,000
;
16
ID: 32611
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Beylikduzu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

We'll send a video of the apartment upon request!
4+2 apartment in the Öz Yıldırım Group YAKUPLU complex

Features:

  • Duplex apartment - 4+2
  • Area - 190 m2
  • Separate kitchen + kitchen on the second floor

Infrastructure:

  • Shops, cafes, and hospitals - 1 min
  • Schools and kindergartens within walking distance
  • Metrobus - 8 min
  • Coast - 5 min

Localisation sur la carte

Beylikduzu, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

Complexe résidentiel Duplex 4+2 in a new complex.
Beylikduzu, Turquie
depuis
$158,000
