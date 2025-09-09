Complexe résidentiel New residential complex The Base Bukit in Kathu area.

Plast Property Management Company - plus de 30 ans d'expérience.

Un complexe résidentiel moderne avec condominiums et appartements dans le centre même de Phuket.

Le complexe se compose de trois bâtiments de 8 étages, un total de 604 appartements, studios, appartements d'une et deux chambres à vendre, allant de 30 m2 à 53 m2.

Le complexe résidentiel sera situé à proximité des centres commerciaux Central Festival et Floresta Phuket, de l'école Headstart et de l'hôpital international Siriroj.

Date d'achèvement : terminée en 2025.

Infrastructure:

Piscines

Gymnase

Coworking

Sauna

Jacuzzi

Atelier de yoga

Stationnement

Stations de recharge

Jardin et espace détente

