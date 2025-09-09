  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Kathu
  4. Complexe résidentiel New residential complex The Base Bukit in Kathu area.

Complexe résidentiel New residential complex The Base Bukit in Kathu area.

Kathu, Thaïlande
depuis
$100,000
BTC
1.1894801
ETH
62.3457372
USDT
98 868.4505831
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
9
Laisser une demande
ID: 27952
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 003139
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Kathu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Plast Property Management Company - plus de 30 ans d'expérience.

Un complexe résidentiel moderne avec condominiums et appartements dans le centre même de Phuket.

Le complexe se compose de trois bâtiments de 8 étages, un total de 604 appartements, studios, appartements d'une et deux chambres à vendre, allant de 30 m2 à 53 m2.

Le complexe résidentiel sera situé à proximité des centres commerciaux Central Festival et Floresta Phuket, de l'école Headstart et de l'hôpital international Siriroj.

Date d'achèvement : terminée en 2025.

Infrastructure:

  • Piscines
  • Gymnase
  • Coworking
  • Sauna
  • Jacuzzi
  • Atelier de yoga
  • Stationnement
  • Stations de recharge
  • Jardin et espace détente

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Kathu, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$105,787
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Kamala, Thaïlande
depuis
$1,09M
Complexe résidentiel Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Pattaya, Thaïlande
depuis
$99,014
Complexe résidentiel La Belle De Rawai Residence
Rawai, Thaïlande
depuis
$115,920
Complexe résidentiel The Title Halo 1
Phuket, Thaïlande
depuis
$115,756
Vous regardez
Complexe résidentiel New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Kathu, Thaïlande
depuis
$100,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel New residential complex of premium villas with swimming pools in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of premium villas with swimming pools in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of premium villas with swimming pools in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of premium villas with swimming pools in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of premium villas with swimming pools in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex of premium villas with swimming pools in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of premium villas with swimming pools in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$431,410
9 villas de piscine privées exclusives de 2 à 4 chambres entourées de paysages ensoleillés de l'île de Phuket.Les propriétaires ont le choix suivant :Chambres supplémentairesAménagement paysagerSala couvertPlafond en boisDouche extérieureÉtage supérieurCalendrier des paiements:Réservation de…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Complexe résidentiel Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Complexe résidentiel Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Complexe résidentiel Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Complexe résidentiel Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Afficher tout Complexe résidentiel Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Complexe résidentiel Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Phuket, Thaïlande
depuis
$109,793
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 7
Ocean Sands Condominium is a stylish condominium presented in creamy brown colors located in Lagoon, Phuket, near Bangtao Beach. Ocean Sands Laguna offers all the standard amenities of a five-star hotel, so it will provide complete comfort. The 6-story condominium consists of 213 residen…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Cloud
Complexe résidentiel The Cloud
Complexe résidentiel The Cloud
Complexe résidentiel The Cloud
Complexe résidentiel The Cloud
Afficher tout Complexe résidentiel The Cloud
Complexe résidentiel The Cloud
Pattaya, Thaïlande
depuis
$55,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 20
Surface 24–76 m²
4 objets immobiliers 4
The Cloud Condominium received the Best Affordable Condominium on the East Coast of Thailand in 2016 at the Thailand Property Awards. Located 80 meters from the prestigious Pratumnak hill with a cozy beach, just a 5-minute walk from the condominium, and includes 161 elegant apartments on 20 …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
35.0
99,800
Apartment 2 chambres
49.0
139,000
Appartement
24.1
55,000
Appartements à plusieurs niveaux
76.0
217,000
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Realting.com
Aller