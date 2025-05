Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand

Programme de prêts à l'investissement unique jusqu'à 40% du coût du logement.

C'est un projet qui privilégie l'environnement et la bonne qualité de vie. Dans le cadre du concept de design moderne, le rythme luxueux de vivre avec la nature à travers le design avec le concept de durabilité qui favorise l'utilisation d'énergie alternative et de matériaux de décoration respectueux de l'environnement pour aider à réduire le réchauffement climatique, les résidents peuvent échapper à l'agitation de la nature en étant en mesure de vivre la nature des montagnes et de la mer d'Andaman à travers la conception des chambres et des zones communes du projet qui relient le bâtiment à la nature. Vous pouvez profiter pleinement des montagnes et de la mer. Installations:

Restaurant

Barre de piscine

Salle Karaoké

Salle de théâtre

Porte de serrure intelligente qui fonctionne entre les clés du smartphone en utilisant en ligne avec sans fil

Interrupteur de détection de mouvement quand quelqu'un passe, il active automatiquement les lumières dans l'endroit désiré et s'éteint par lui-même en passant par

Télécommande par une caméra de circuit pour surveiller le mouvement dans la maison 24 heures sur 24

Contrôler les appareils électriques par l'application et envoyer des rappels de fonctionnement sur les smartphones

150 m de la plage de Patong

À 1,8 km de Freedom Beach

2 km de Central Patong

2,6 km de l'hôpital Patong

4 km de Paradise Beach

6,8 km pour Karon Beach

11 km de Kamala Beach

12 km de l'école internationale QSI

16,7 km de la ville de Phuket

35 km de l'aéroport international de Phuket

