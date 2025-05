Complexe résidentiel Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand

Le complexe offre la possibilité de profiter d'équipements de première classe dans un endroit calme et isolé. Seuls 282 appartements luxueux, situés dans quatre blocs résidentiels, vous permettront de profiter de l'intimité et des commodités exclusives, contrairement à tout autre. Obtenez l'occasion de vivre dans ce coin de paradis et de rejoindre un environnement exceptionnel qui vous garantit la possibilité de vivre un style de vie actif. Les tailles de l'appartement vont de l'élégant 29.87 m2 unités à des penthouses spacieux avec piscines privées de 168.61 m2, situé sur 12 240 m2 de magnifique aménagement paysager.

Caractéristiques des appartements

Types d'appartements:

Type A: Une chambre

Type B: Deux chambres

Type C: Une chambre avec piscine privée

Type D: Deux chambres avec piscine privée

Type E: Penthouse Master avec deux chambres et piscine privée

Bouay Salle de gym thaïlandaise

Salle de boxe

Yoga

Terrain de tennis

Café

Cuisine commune

Espace de vente au détail

Centre d'affaires

Lobby

Surveillance vidéo 24 heures sur 24

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Le complexe est situé dans le quartier calme et paisible de Kamala sur la côte ouest de Phuket. Ici, vous trouverez une vue imprenable sur les montagnes boisées loin des routes animées, mais à seulement quelques minutes de la plage, des magasins locaux et des restaurants. C'est la combinaison parfaite de beauté naturelle, de tranquillité et d'équipements modernes. Connu pour sa plage vierge et ses montagnes environnantes, Kamala offre un style de vie qui vous permet de vous détendre et de vous ressourcer.

Kamala Plage avec son sable blanc doux et eaux cristallines est parfait pour les promenades du matin et l'exercice, bronze ou juste une baignade pour commencer votre journée. Non seulement sur la plage, mais aussi dans le quartier animé et confortable de Kamala, vous vous sentirez comme chez vous.

Les régions voisines comme Surin, Laguna et Patong offrent de nombreuses activités supplémentaires.