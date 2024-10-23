Quartier résidentiel BALCON DEL MEDITERRANEO

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A luxury new development, Balcón del Mediterráneo, located near Selwo on the New Golden Mile, and scheduled for completion in 2027, offering spacious 3 to 5 bedroom apartments ranging from 200 to 300 m². All units, including ground-floor apartments, enjoy sea views and are finished to the highest standards with premium materials throughout.
The project is set in a rapidly developing area with strong appreciation potential and features exceptional on-site amenities designed to deliver a true luxury lifestyle.
All units are sold with two parking spaces and a storage room included.
Caractéristiques de la propriété
Paramètres de propriété
L'année de construction
2027
Localisation sur la carte
Dos Hermanas, Espagne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs
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