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Quartier résidentiel BALCON DEL MEDITERRANEO

Dos Hermanas, Espagne
depuis
$1,56M
;
12
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ID: 38966
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1677769895
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Ville
    Dos Hermanas
  • Adresse
    Calle Estepona

À propos du complexe

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A luxury new development, Balcón del Mediterráneo, located near Selwo on the New Golden Mile, and scheduled for completion in 2027, offering spacious 3 to 5 bedroom apartments ranging from 200 to 300 m². All units, including ground-floor apartments, enjoy sea views and are finished to the highest standards with premium materials throughout. The project is set in a rapidly developing area with strong appreciation potential and features exceptional on-site amenities designed to deliver a true luxury lifestyle. All units are sold with two parking spaces and a storage room included.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027

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Dos Hermanas, Espagne
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