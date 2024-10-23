Quartier résidentiel Marinsa Altair

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Discover our exclusive selection of 112 modern 1, 2, and 3 bedroom homes, designed to offer you a unique and comfortable lifestyle.
Ground-floor apartments with spacious terraces, first and second floors with glass balconies, and penthouses with solariums. Homes with exceptional views. Find the perfect balance between luxury and tranquility.
Fully fitted kitchens. Bathrooms with cabinets, mirrors, and shower screens. Automated blinds in bedrooms and living room. Porcelain floors; lined built-in wardrobes. Pre-installed air conditioning.
Hot water production system using high-efficiency heat pumps. Smart wall-hung toilet in the master bathroom. Ambient lighting in the bedroom skirting boards.
Gated complex with swimming pools, a paddle tennis court, and a playground. All homes include a parking space, storage room and much more.
Located in a prime location on the Eastern Costa del Sol, facing the Mediterranean Sea in El Morche (Torrox Costa).
Just a stone's throw from the highway.
40 minutes from Málaga.
25 minutes from Vélez-Málaga, capital of the Axarquía region.
45 minutes from the AVE (High Speed Train) station.
50 minutes from the International Airport.
Just minutes from shopping and leisure centers.
An ideal setting for connected living without the stress of large urban centers and for practicing sports and cultural and gastronomic tourism.
Localisation sur la carte
Los Llanos, Espagne
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour