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À propos de l'agence

MUSIQUE L'établissement est une agence immobilière de luxe sur la Costa del Sol, basée à Marbella. Nous aidons les acheteurs internationaux à acquérir des villas, des appartements et des nouveaux projets de construction sur le Golden Mile, Sierra Blanca, Nueva Andalucía, Benahavís, Estepona et sur toute la côte.

Nous travaillons par curation, pas par volume. Un moteur de sélection d'IA propriétaire correspond à chaque client à la propriété droite, soutenu par une équipe multilingue (anglais · espagnol · russe) et l'accès à des listes exclusives hors marché et de développeur-direct. Du premier regard au notaire, nous nous occupons de chaque étape — juridique, financière et après-vente — l'achat sur la Costa del Sol est donc sans effort.

Prestations de service
  • Ventes de revente et de développement à la Costa del Sol
  • Occasions exclusives hors marché et développement direct
  • Correspondance de propriété assistée par l'IA et sélections sélectionnées
  • Représentation des acheteurs & négociation
  • Golden Visa & conseil en propriété d'investissement
  • Coordination juridique, hypothécaire et fiscale via des partenaires de confiance
  • Gestion immobilière & support après-vente
  • Service multilingue: anglais · espagnol · russe
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