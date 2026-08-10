  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Dos Hermanas

Nouveaux bâtiments à vendre en Dos Hermanas

;
appartements
15
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Quartier résidentiel Natura Estepona
Quartier résidentiel Natura Estepona
Quartier résidentiel Natura Estepona
Quartier résidentiel Natura Estepona
Quartier résidentiel Natura Estepona
Quartier résidentiel Natura Estepona
Dos Hermanas, Espagne
depuis
$597,266
L'année de construction 2026
New residential project of 2 and 3 bedroom apartments located in Estepona where you will enjoy stunning sea views. The development is made up of 3 three-storey blocks with: · Ground floor with gardenand terraces · Middle floor · Penthouses with a solarium & large terraces The residential h…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Valley Views
Quartier résidentiel Valley Views
Quartier résidentiel Valley Views
Quartier résidentiel Valley Views
Quartier résidentiel Valley Views
Afficher tout Quartier résidentiel Valley Views
Quartier résidentiel Valley Views
Dos Hermanas, Espagne
depuis
$397,040
L'année de construction 2027
New project of 54 two and three bedroom apartments with a privileged location and spectacular sea and mountain views, with private parking spaces and communal pool. Its south-east orientation guarantees natural light throughout the day. Its modern total living design connects the living roo…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel MARALTO
Quartier résidentiel MARALTO
Quartier résidentiel MARALTO
Quartier résidentiel MARALTO
Quartier résidentiel MARALTO
Afficher tout Quartier résidentiel MARALTO
Quartier résidentiel MARALTO
Dos Hermanas, Espagne
depuis
$648,331
Un grand complexe résidentiel dans la région de Las Mesas à Estepona qui offrira des maisons avec une vue imprenable sur la mer et les montagnes, rempli de lumière naturelle et rehaussé par la douce brise marine
Agence
Muse
Laisser une demande
TekceTekce
Quartier résidentiel Isidora Living
Quartier résidentiel Isidora Living
Quartier résidentiel Isidora Living
Quartier résidentiel Isidora Living
Quartier résidentiel Isidora Living
Afficher tout Quartier résidentiel Isidora Living
Quartier résidentiel Isidora Living
Dos Hermanas, Espagne
depuis
$716,719
C'est la grande opportunité pour ceux qui veulent tout. Ce magnifique développement, situé à 5 minutes du centre d'Estepona et de la plage de La Rada, est parfait pour ceux qui recherchent une maison, pour ceux qui veulent une deuxième maison par la mer et bien sûr pour ceux qui ne sont inté…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Metropolitan Homes
Quartier résidentiel Metropolitan Homes
Quartier résidentiel Metropolitan Homes
Quartier résidentiel Metropolitan Homes
Quartier résidentiel Metropolitan Homes
Afficher tout Quartier résidentiel Metropolitan Homes
Quartier résidentiel Metropolitan Homes
Dos Hermanas, Espagne
depuis
$398,177
L'année de construction 2025
Metropolitan Homes is a new development consisting of 35 apartmens with 1 and 2 bedroom, distributed in 2 blocks with seven-storey buildings, with a large interior courtyard, rooftop swimming pool and lounge area. The Metropolitan apartments have wide views of the city of Malaga. All the pro…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel EDIFICIO ESPAÑA
Quartier résidentiel EDIFICIO ESPAÑA
Quartier résidentiel EDIFICIO ESPAÑA
Quartier résidentiel EDIFICIO ESPAÑA
Quartier résidentiel EDIFICIO ESPAÑA
Afficher tout Quartier résidentiel EDIFICIO ESPAÑA
Quartier résidentiel EDIFICIO ESPAÑA
Dos Hermanas, Espagne
depuis
$1,76M
Edificio España houses 33 apartments and penthouses with the most modern equipment and the best qualities on the market. Just 350 meters from the beach, the project is a modern development designed by the prestigious A-cero Architectural Firm
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel BALCON DEL MEDITERRANEO
Quartier résidentiel BALCON DEL MEDITERRANEO
Quartier résidentiel BALCON DEL MEDITERRANEO
Quartier résidentiel BALCON DEL MEDITERRANEO
Quartier résidentiel BALCON DEL MEDITERRANEO
Afficher tout Quartier résidentiel BALCON DEL MEDITERRANEO
Quartier résidentiel BALCON DEL MEDITERRANEO
Dos Hermanas, Espagne
depuis
$1,56M
L'année de construction 2027
A luxury new development, Balcón del Mediterráneo, located near Selwo on the New Golden Mile, and scheduled for completion in 2027, offering spacious 3 to 5 bedroom apartments ranging from 200 to 300 m². All units, including ground-floor apartments, enjoy sea views and are finished to the hi…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel ISLA BELA
Quartier résidentiel ISLA BELA
Quartier résidentiel ISLA BELA
Quartier résidentiel ISLA BELA
Quartier résidentiel ISLA BELA
Afficher tout Quartier résidentiel ISLA BELA
Quartier résidentiel ISLA BELA
Dos Hermanas, Espagne
depuis
$893,055
In the heart of Nueva Andalucía, Marbella, rises this residential haven where elegance and comfort come together. Homes designed with high-end materials and exclusive communal areas that reflect the true Marbella style
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Capri
Quartier résidentiel Capri
Quartier résidentiel Capri
Quartier résidentiel Capri
Quartier résidentiel Capri
Afficher tout Quartier résidentiel Capri
Quartier résidentiel Capri
Dos Hermanas, Espagne
depuis
$510,805
L'année de construction 2026
The architecture is more than you see. We believe in a design that transcends the aesthetic and creates houses designed to make you happy. Spaces devised from sensitivity and designed to adapt to you, your city and the planet. We build homes where design is much more than design: it is #Pure…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villas Monte Palatino
Quartier résidentiel Villas Monte Palatino
Quartier résidentiel Villas Monte Palatino
Quartier résidentiel Villas Monte Palatino
Quartier résidentiel Villas Monte Palatino
Quartier résidentiel Villas Monte Palatino
Quartier résidentiel Villas Monte Palatino
Dos Hermanas, Espagne
depuis
$1,81M
L'année de construction 2027
Discover an exclusive collection of newly built detached villas located in one of the Costa del Sol's most promising residential areas: Valle Romano, Estepona. Set in the highest part of the development, these exceptional homes enjoy spectacular open views of the Mediterranean Sea and the V…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel PORTAMARE
Quartier résidentiel PORTAMARE
Quartier résidentiel PORTAMARE
Quartier résidentiel PORTAMARE
Quartier résidentiel PORTAMARE
Afficher tout Quartier résidentiel PORTAMARE
Quartier résidentiel PORTAMARE
Dos Hermanas, Espagne
depuis
$522,978
L'année de construction 2027
Welcome to Portamare, an exclusive residential complex that redefines luxury and comfort on the Costa del Sol. Located in the heart of Estepona, this modern building comprises 22 apartments and offers a unique living experience. Portamare is just 100 meters from the beach and the picturesqu…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel OCYAN VILLAS
Quartier résidentiel OCYAN VILLAS
Quartier résidentiel OCYAN VILLAS
Quartier résidentiel OCYAN VILLAS
Quartier résidentiel OCYAN VILLAS
Afficher tout Quartier résidentiel OCYAN VILLAS
Quartier résidentiel OCYAN VILLAS
Dos Hermanas, Espagne
depuis
$3,70M
Situées dans un environnement pittoresque et privilégié, entourées d'exubérance naturelle, les Ocyan Luxury Villas forment un groupe de douze villas sophistiquées à l'esthétique contemporaine, conçues par l'un des studios les plus renommés de la Costa del Sol
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel MILABEKA
Quartier résidentiel MILABEKA
Quartier résidentiel MILABEKA
Quartier résidentiel MILABEKA
Quartier résidentiel MILABEKA
Afficher tout Quartier résidentiel MILABEKA
Quartier résidentiel MILABEKA
Dos Hermanas, Espagne
depuis
$1,04M
L'année de construction 2028
Milabeka présente une boutique exclusive de 10 résidences contemporaines. Situé sur l'historique rue Milagrosa à Málaga, à côté de Parque del Oeste et à distance de marche de tous les services, restaurants et zones de loisirs, ce développement offre l'équilibre parfait entre la vie urbaine …
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Aby Upper
Quartier résidentiel Aby Upper
Quartier résidentiel Aby Upper
Quartier résidentiel Aby Upper
Quartier résidentiel Aby Upper
Quartier résidentiel Aby Upper
Dos Hermanas, Espagne
depuis
$364,048
Aby Estepona is a project of 90 dwellings of 1, 2 and 3 bedrooms, all of them with garage space and storage room. It is an exclusive residential complex, closed in order toguarantee security and privacy. The dwellings are designed to enjoy the vegetation and natural setting with interior sp…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Waveview
Quartier résidentiel Waveview
Quartier résidentiel Waveview
Quartier résidentiel Waveview
Quartier résidentiel Waveview
Afficher tout Quartier résidentiel Waveview
Quartier résidentiel Waveview
Dos Hermanas, Espagne
depuis
$2,09M
L'année de construction 2025
Life is measured in moments. Some come to us like the gentle sound of waves on a quiet beach at sunset, while others we create ourselves, chosen with precision. That’s WAVEVIEW: an exclusive retreat on Mijas Costa, where the Mediterranean unfolds before you as the star of the show, and every…
Agence
Muse
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller