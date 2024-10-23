  1. Realting.com
  Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga

Estepona, Espagne
depuis
$370,827
;
15
ID: 27608
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol Occidental
  • Ville
    Estepona

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements modernes en bord de mer à Estepona

Estepona est l'une des destinations les plus prisées de la Costa del Sol, réputée pour sa charmante vieille ville, son port de plaisance animé et plus de vingt kilomètres de littoral bordé de plages Pavillon Bleu. Avec son climat méditerranéen doux, ses terrains de golf et son large choix de restaurants et de loisirs, la ville allie authenticité andalouse et modernité.

Depuis les appartements à vendre à Estepona, Malaga, la plage est à seulement 1,2 kilomètre, tandis que Puerto Banús est à environ 18 kilomètres et Marbella à 28 kilomètres. L'aéroport international de Malaga est à environ 83 kilomètres, offrant des liaisons pratiques vers les principales villes européennes.

Le complexe se distingue par ses élégants espaces communs conçus dans un style resort. Des jardins paysagers entourent les bâtiments résidentiels, créant une atmosphère paisible. Une piscine panoramique sur le toit offre une vue spectaculaire sur la mer, tandis que les résidents peuvent également profiter d'un spa et d'installations de bien-être, d'une salle de sport, d'un parking souterrain, de débarras et d'autres commodités pratiques.

À l'intérieur, les maisons ont été conçues dans un style contemporain alliant confort et fonctionnalité. Les espaces ouverts relient les séjours et les cuisines par de grandes fenêtres baignant les intérieurs de lumière naturelle. De spacieuses terrasses prolongent l'espace de vie extérieur, offrant une vue sur la mer et les montagnes. Des finitions de haute qualité et une répartition réfléchie des pièces garantissent à chaque appartement une atmosphère chaleureuse et relaxante tout au long de l'année.


AGP-01009

Estepona, Espagne
Éducation
Soins de santé

Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Realting.com
Aller
