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Quartier résidentiel Electus

Mijas, Espagne
depuis
$412,398
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9
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ID: 39502
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 383101149
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Mijas
  • Adresse
    Avenida Comares

À propos du complexe

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An exclusive development of only 18 properties and 4 commercial premises in Las Lagunas, the most sought after area of Mijas. Its excellent location allows you to walk to shopping centres, the beach and the Gran Parque de la Costa del Sol, with easy access by motorway. The south facing properties guarantee natural light all day long and are offered in two versions: 3 spacious bedrooms or 2 bedrooms with a large suite and dressing room. All include fully fitted kitchen, air conditioning and central heating. The communal areas have a swimming pool and children's area, ideal for the whole family to enjoy. A unique option for those who value quality, comfort and location.

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Mijas, Espagne
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