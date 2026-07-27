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Appartements dans les nouveaux bâtiments

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Quartier résidentiel Los Olivos Residencial Fase III
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Quartier résidentiel Los Olivos Residencial Fase III
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Quartier résidentiel Los Olivos Residencial Fase III
Velez Malaga, Espagne
depuis
$307,109
New development consisting of 92 high-quality homes, the the second phase will consist of 48 homes, distributed across 7 blocks of 4 floors. The property offers 2- and 3-bedroom apartments, as well as exclusive 3-bedroom penthouses. Each home is built with top-quality finishes, ensuring comf…
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Quartier résidentiel Los Arcos Luxury Villas
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Quartier résidentiel Los Arcos Luxury Villas
Nerja, Espagne
depuis
$1,30M
Discover a new level of luxury in the picturesque town of Nerja with our development of 5 stunning villas. Located in the prestigious town of Nerja, these homes have been designed to offer the utmost in comfort, contemporary style and Mediterranean luxury. Modern and Functional Design Each…
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Quartier résidentiel Aquamar Residencial Fase II
Quartier résidentiel Aquamar Residencial Fase II
Quartier résidentiel Aquamar Residencial Fase II
Quartier résidentiel Aquamar Residencial Fase II
Quartier résidentiel Aquamar Residencial Fase II
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Quartier résidentiel Aquamar Residencial Fase II
Torre del Mar, Espagne
depuis
$307,109
Created with one goal in mind: to care for the well-being of each and every one of its inhabitants. Its spaces are carefully designed by the prestigious architectural studio HCP, creating a safe, pleasant and familiar environment. Homes with 1, 2 and 3 bedrooms, including the magnificent p…
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Quartier résidentiel Marinsa Paradise
Quartier résidentiel Marinsa Paradise
Quartier résidentiel Marinsa Paradise
Quartier résidentiel Marinsa Paradise
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Quartier résidentiel Marinsa Paradise
Nerja, Espagne
depuis
$967,002
Come and see this new project of 17 three-bedroom semi-detached houses in Nerja. It is a residential complex of three-story houses (ground floor, first floor, and second floor), with a basement and solarium. With fitted kitchens, including ceramic hob, sink, and extractor hood. Three full …
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Quartier résidentiel Ambar Homes
Quartier résidentiel Ambar Homes
Quartier résidentiel Ambar Homes
Quartier résidentiel Ambar Homes
Velez Malaga, Espagne
depuis
$290,044
Exclusive development of homes with a pool and communal areas. Discover a more comfortable and modern way of living in the heart of Vélez-Málaga. We present a new real estate development consisting of 1, 2, and 3-bedroom homes, designed to offer maximum comfort, functionality, and quality …
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TekceTekce
Quartier résidentiel Almara Residences
Quartier résidentiel Almara Residences
Quartier résidentiel Almara Residences
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Quartier résidentiel Almara Residences
Benagalbon, Espagne
depuis
$356,084
New development of spacious, comfortable apartments with carefully considered design, available in 1, 2 and 3-bedroom layouts, as well as exclusive penthouses with private solariums. All set within a contemporary residential complex fully equipped and located just 100 metres from the sea and…
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Quartier résidentiel Idilia Meraki
Quartier résidentiel Idilia Meraki
Quartier résidentiel Idilia Meraki
Quartier résidentiel Idilia Meraki
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Quartier résidentiel Idilia Meraki
Benagalbon, Espagne
depuis
$790,667
Exclusive development of single-family homes with meticulous design, located just 5 minutes from the sea and established areas in Rincón de la Victoria. Its beautiful beaches, proximity to all types of services, and incomparable landscapes make this municipality an exceptional place to live.…
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Quartier résidentiel Azure Living
Quartier résidentiel Azure Living
Quartier résidentiel Azure Living
Quartier résidentiel Azure Living
Quartier résidentiel Azure Living
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Quartier résidentiel Azure Living
Torre del Mar, Espagne
depuis
$336,261
A new way to experience the Mediterranean in Torre del Mar: exclusive homes just 100 meters from the beach. A new residential development with contemporary design located in one of the most attractive areas of Torre del Mar, just a few steps from the boardwalk and surrounded by all the amen…
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Quartier résidentiel Infinity Views
Quartier résidentiel Infinity Views
Quartier résidentiel Infinity Views
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Torrox Park, Espagne
depuis
$387,939
The development consists of 21 semi-detached houses. They are distributed in 2 bedrooms, 3 bathrooms and living-dining room-kitchen with direct access to a large terrace with sea views. It has a communal area with swimming pool. Each property has a basement with individual garage and a large…
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Quartier résidentiel Baviera Golf Fase III
Quartier résidentiel Baviera Golf Fase III
Quartier résidentiel Baviera Golf Fase III
Torre del Mar, Espagne
depuis
$310,692
Exclusive gated residential complex located in the heart of a golf course, very well connected to the Costa del Sol A-7 motorway. It is less than 30 minutes from both Malaga International Airport and Malaga city. A few kilometers away you can enjoy multiple services, shopping and leisure ce…
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Quartier résidentiel Residencial Marinsa La Viña
Quartier résidentiel Residencial Marinsa La Viña
Quartier résidentiel Residencial Marinsa La Viña
Quartier résidentiel Residencial Marinsa La Viña
Quartier résidentiel Residencial Marinsa La Viña
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Quartier résidentiel Residencial Marinsa La Viña
Torre del Mar, Espagne
depuis
$716,719
Discover this new residential development in Torre del Mar. An exclusive promotion located in one of the most privileged enclaves of the Costa del Sol. A setting that perfectly combines residential tranquility with proximity to the sea, services, shops, and excellent transport connections. …
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Quartier résidentiel Residencial Peñoncillo IV
Quartier résidentiel Residencial Peñoncillo IV
Quartier résidentiel Residencial Peñoncillo IV
Quartier résidentiel Residencial Peñoncillo IV
Quartier résidentiel Residencial Peñoncillo IV
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Quartier résidentiel Residencial Peñoncillo IV
Torrox Park, Espagne
depuis
$364,048
Modern and elegant flats in Malaga that combine contemporary design, functionality and energy efficiency. Each home is built with a reinforced concrete structure and advanced thermal and acoustic insulation to ensure maximum comfort throughout the year. The interiors feature large-format p…
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Quartier résidentiel Proa
Quartier résidentiel Proa
Quartier résidentiel Proa
Quartier résidentiel Proa
Quartier résidentiel Proa
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Quartier résidentiel Proa
El Morche, Espagne
depuis
$494,878
A development located on a natural balcony with spectacular sea views. This project, adapted to the topography, features a sustainable design and comprises semi-detached single-family homes with 3 bedrooms, southeast, south, and southwest orientations, and incredible sea views. All homes i…
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Quartier résidentiel Costa Niza
Quartier résidentiel Costa Niza
Quartier résidentiel Costa Niza
Quartier résidentiel Costa Niza
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Quartier résidentiel Costa Niza
Velez Malaga, Espagne
depuis
$410,692
Located in front of the sea, in a privileged area of the Costa del Sol, 10 minutes from Torre del Mar and Rincón de la Victoria and 5 minutes from access to the Mediterranean highway. Homes with 1, 2 and 3 bedrooms, distributed in 3 blocks, with parking space and storage room included in th…
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Quartier résidentiel Idilia Aire
Quartier résidentiel Idilia Aire
Quartier résidentiel Idilia Aire
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Quartier résidentiel Idilia Aire
Benagalbon, Espagne
depuis
$534,695
This modern residential development consists of 55 homes distributed across three elegant buildings, offering 1, 2, and 3-bedroom apartments with pleasant views of the Mediterranean Sea. A project designed for those seeking comfort, location, and quality of life on the Costa del Sol. Ideall…
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Quartier résidentiel Lavanda Villas
Quartier résidentiel Lavanda Villas
Quartier résidentiel Lavanda Villas
Quartier résidentiel Lavanda Villas
Velez Malaga, Espagne
depuis
$455,003
Exclusive property development of 30 semi-detached villas, located in the charming neighbourhood of El Limonar, in Vélez-Málaga. This gated residential complex has been designed with the comfort and well-being of families in mind, offering a peaceful and safe environment where you can enjoy …
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Quartier résidentiel Idilia Terram
Quartier résidentiel Idilia Terram
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Rincon de la Victoria, Espagne
depuis
$540,384
Your new house in Rincón de la Victoria is located on high ground that allows stunning views. The Mediterranean will be your life partner, since all homes enjoy excellent panoramic views of the sea. The studied layout of the buildings ensures excellent guidance in all cases. A consolidated…
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Quartier résidentiel Marinsa Altair
Quartier résidentiel Marinsa Altair
Quartier résidentiel Marinsa Altair
Quartier résidentiel Marinsa Altair
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Quartier résidentiel Marinsa Altair
Los Llanos, Espagne
depuis
$341,295
Discover our exclusive selection of 112 modern 1, 2, and 3 bedroom homes, designed to offer you a unique and comfortable lifestyle. Ground-floor apartments with spacious terraces, first and second floors with glass balconies, and penthouses with solariums. Homes with exceptional views. Find…
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Quartier résidentiel Victoria Hills
Quartier résidentiel Victoria Hills
Quartier résidentiel Victoria Hills
Quartier résidentiel Victoria Hills
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Quartier résidentiel Victoria Hills
Benagalbon, Espagne
depuis
$455,060
An invitation to live without rushing, surrounded by light, calm and horizon. A project born from design but inspired by emotions: created for those seeking a home with soul, where every detail exudes well-being. It offers 2 and 3-bedroom homes, designed to adapt to different lifestyles. …
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