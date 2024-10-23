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Quartier résidentiel Idilia Terram

Rincon de la Victoria, Espagne
depuis
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ID: 38967
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1802889447
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    La Axarquia
  • Ville
    Rincon de la Victoria
  • Adresse
    Calle Conchitina

À propos du complexe

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Your new house in Rincón de la Victoria is located on high ground that allows stunning views. The Mediterranean will be your life partner, since all homes enjoy excellent panoramic views of the sea. The studied layout of the buildings ensures excellent guidance in all cases. A consolidated and perfectly communicated area. This promotion is very well communicated. You will only need 30 minutes to get to Málaga capital, and you will have at your disposal other main roads such as the N-340a. The works advance at a very good rhythm. We already have less so you can enjoy your new home! Your new house in Rincón de la Victoria is also lived from the outside. You can enjoy the pool to take a relaxing bath and forget the stress. If you prefer salt water, the proximity of your new house to the sea will allow you to approach the Mediterranean coast to enjoy a day at the beach. Your new house in Rincón de la Victoria is in a completely consolidated environment. Schools, supermarkets, leisure offers for the whole family and sports centers will be at your disposal. If you like golf, in the vicinity of your home you will enjoy a course with an 18-hole course

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Rincon de la Victoria, Espagne
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