Quartier résidentiel Idilia Meraki

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Exclusive development of single-family homes with meticulous design, located just 5 minutes from the sea and established areas in Rincón de la Victoria. Its beautiful beaches, proximity to all types of services, and incomparable landscapes make this municipality an exceptional place to live.
It is situated in a well-connected sector, in an area with a great variety of services: schools, supermarkets, sports centers, and a wide range of leisure options for the whole family, only 30 minutes from the AVE station, Málaga city center, and the airport due to direct access to the A-7 and N-340 roads.
The development consists of 9 semi-detached homes with 3 and 4 bedrooms starting from 117 m² and featuring 64 m² of basement space, with private gardens and spacious terraces, all finished to the highest standards and levels of comfort tailored to 21st-century needs.
Each home is preceded by extensive elevated landscaped areas that allow you to enjoy the outdoors while taking in stunning sea views, all while maintaining your privacy.
Localisation sur la carte
Benagalbon, Espagne
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour