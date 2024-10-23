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Quartier résidentiel Costa Niza

Velez Malaga, Espagne
depuis
$410,692
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ID: 39482
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 853113229
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    La Axarquia
  • Ville
    Velez Malaga

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Located in front of the sea, in a privileged area of the Costa del Sol, 10 minutes from Torre del Mar and Rincón de la Victoria and 5 minutes from access to the Mediterranean highway. Homes with 1, 2 and 3 bedrooms, distributed in 3 blocks, with parking space and storage room included in the price. Ground floors with large terraces, first and second floors with terraces. Private area with gardens, 2 swimming pools and 2 paddle tennis courts. Top quality, furnished kitchens, bathroom furniture with mirrors and screens in shower trays.

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Velez Malaga, Espagne
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