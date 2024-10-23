Quartier résidentiel Costa Niza

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Located in front of the sea, in a privileged area of the Costa del Sol, 10 minutes from Torre del Mar and Rincón de la Victoria and 5 minutes from access to the Mediterranean highway.
Homes with 1, 2 and 3 bedrooms, distributed in 3 blocks, with parking space and storage room included in the price.
Ground floors with large terraces, first and second floors with terraces. Private area with gardens, 2 swimming pools and 2 paddle tennis courts.
Top quality, furnished kitchens, bathroom furniture with mirrors and screens in shower trays.
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Velez Malaga, Espagne
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