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San Roque
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La Linea de la Concepcion
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Quartier résidentiel Villa Sirio Sotogrande
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Quartier résidentiel Villa Sirio Sotogrande
Quartier résidentiel Villa Sirio Sotogrande
Quartier résidentiel Villa Sirio Sotogrande
Quartier résidentiel Villa Sirio Sotogrande
San Roque, Espagne
depuis
$5,97M
The villa is conceived as the superimposition of two clearly distinct volumes: a completely open and transparent base, and a more solid upper section that appears to rest lightly on the lower level. This contrast between mass and transparency defines the project’s architectural identity. Th…
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Quartier résidentiel Serenity Alcaidesa Fase V
Quartier résidentiel Serenity Alcaidesa Fase V
Quartier résidentiel Serenity Alcaidesa Fase V
Quartier résidentiel Serenity Alcaidesa Fase V
Quartier résidentiel Serenity Alcaidesa Fase V
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Quartier résidentiel Serenity Alcaidesa Fase V
San Roque, Espagne
depuis
$624,570
On a saturated sunshine coast, this town offers space, greenery and a chance to escape. As you descend, into the centre, through its winding, lantern lit paths, you are welcomed by glorious sea views nestled below its warm skyline, with nothing but the sound of nature to disturb your thought…
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Quartier résidentiel Altara Alcaidesa
Quartier résidentiel Altara Alcaidesa
Quartier résidentiel Altara Alcaidesa
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Quartier résidentiel Altara Alcaidesa
La Linea de la Concepcion, Espagne
depuis
$387,939
New residential development in the province of Cádiz, comprising 55 multi-family homes with 2 and 3-bedroom options. The properties feature spacious terraces that allow residents to enjoy outdoor living with panoramic views over the La Alcaidesa Golf Course and make the most of the natural s…
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Quartier résidentiel Atria La Alcaidesa Fase II
Quartier résidentiel Atria La Alcaidesa Fase II
Quartier résidentiel Atria La Alcaidesa Fase II
Quartier résidentiel Atria La Alcaidesa Fase II
Quartier résidentiel Atria La Alcaidesa Fase II
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Quartier résidentiel Atria La Alcaidesa Fase II
La Linea de la Concepcion, Espagne
depuis
$481,226
New residential complex located in La Alcaidesa, where you'll find much more than just a home. With spacious terraces, communal areas designed for your enjoyment, and a prime location in Alcaidesa, this residential complex is much more than just a place to live: it's a space designed for yo…
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Quartier résidentiel Villa Stern
Quartier résidentiel Villa Stern
Quartier résidentiel Villa Stern
Quartier résidentiel Villa Stern
Quartier résidentiel Villa Stern
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Quartier résidentiel Villa Stern
San Roque, Espagne
depuis
$6,71M
This spectacular ultra-modern villa is located in the prestigious Altos de Valderrama, Sotogrande, in a privileged location next to the iconic Villa Manzana. A true masterpiece of contemporary architecture, it seamlessly blends luxury, avant-garde design and sustainability, offering an incom…
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TekceTekce
Quartier résidentiel Villa Vida - The Fifteen
Quartier résidentiel Villa Vida - The Fifteen
Quartier résidentiel Villa Vida - The Fifteen
Quartier résidentiel Villa Vida - The Fifteen
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Quartier résidentiel Villa Vida - The Fifteen
San Roque, Espagne
depuis
$14,22M
L'enclave privée ultime dans le cadre le plus exclusif de Sotogrande. Les résidences offrent à leurs résidents une vue imprenable sur la côte et au-delà. Chaque résidence jouira d'une vue unique et de vastes espaces extérieurs, avec 5 000 m2 de parcelles ouvrant sur la mer Méditerranée, of…
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Quartier résidentiel Villa ALHAMA de La Reserva
Quartier résidentiel Villa ALHAMA de La Reserva
Quartier résidentiel Villa ALHAMA de La Reserva
Quartier résidentiel Villa ALHAMA de La Reserva
Quartier résidentiel Villa ALHAMA de La Reserva
Quartier résidentiel Villa ALHAMA de La Reserva
San Roque, Espagne
depuis
$3,41M
This villa is located in Sotogrande, one of the most exclusive residential enclaves in Southern Europe, where privacy, security, and a close connection to nature come together in perfect harmony. Surrounded by expansive green spaces, with unobstructed views of the Mediterranean Sea and the r…
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Quartier résidentiel Villa Retiro - The Collection
Quartier résidentiel Villa Retiro - The Collection
Quartier résidentiel Villa Retiro - The Collection
Quartier résidentiel Villa Retiro - The Collection
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San Roque, Espagne
depuis
$7,17M
Situated in one of the highest and most coveted enclaves in Sotogrande, this stunning new construction villa perfectly combines contemporary architecture, natural surroundings and an unbeatable location. With spectacular open views towards La Reserva, the Mediterranean Sea, the Rock of Gibra…
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Quartier résidentiel Villa Evania de la Reserva
Quartier résidentiel Villa Evania de la Reserva
Quartier résidentiel Villa Evania de la Reserva
Quartier résidentiel Villa Evania de la Reserva
Quartier résidentiel Villa Evania de la Reserva
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Quartier résidentiel Villa Evania de la Reserva
San Roque, Espagne
depuis
$4,43M
This villa is located in La Reserva de Sotogrande, one of the most exclusive residential enclaves in Southern Europe, where privacy, security, and close contact with nature come together in perfect harmony. Surrounded by expansive green spaces, with panoramic views of the Mediterranean Sea …
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Quartier résidentiel Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Quartier résidentiel Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Quartier résidentiel Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Quartier résidentiel Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Quartier résidentiel Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
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Quartier résidentiel Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Santa Margarita, Espagne
depuis
$352,671
With the aim of creating a true haven of well-being, this development offers a carefully curated selection of spaces designed for relaxation, health, and social life. Outdoor pools, landscaped gardens, a gym, and communal areas create an environment where you can enjoy everyday life with tra…
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Quartier résidentiel Villa Halo
Quartier résidentiel Villa Halo
Quartier résidentiel Villa Halo
Quartier résidentiel Villa Halo
Quartier résidentiel Villa Halo
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Quartier résidentiel Villa Halo
San Roque, Espagne
depuis
$11,15M
Located in the exclusive La Reserva de Sotogrande, this residence embodies the ultimate in sustainable luxury. Situated in a privileged position facing the golf course, it offers uninterrupted views of the impeccable greens and the glittering Mediterranean Sea. Designed with special attentio…
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Quartier résidentiel Atria La Alcaidesa Fase I
Quartier résidentiel Atria La Alcaidesa Fase I
Quartier résidentiel Atria La Alcaidesa Fase I
Quartier résidentiel Atria La Alcaidesa Fase I
Quartier résidentiel Atria La Alcaidesa Fase I
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Quartier résidentiel Atria La Alcaidesa Fase I
La Linea de la Concepcion, Espagne
depuis
$511,942
New residential complex located in La Alcaidesa, where you'll find much more than just a home. With spacious terraces, communal areas designed for your enjoyment, and a prime location in Alcaidesa, this residential complex is much more than just a place to live: it's a space designed for yo…
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Quartier résidentiel Alcaidesa Homes Fase 2
Quartier résidentiel Alcaidesa Homes Fase 2
Quartier résidentiel Alcaidesa Homes Fase 2
Quartier résidentiel Alcaidesa Homes Fase 2
Quartier résidentiel Alcaidesa Homes Fase 2
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Quartier résidentiel Alcaidesa Homes Fase 2
San Roque, Espagne
depuis
$483,501
This development presents new apartments located in a gated community based on a housing concept that pursues a privileged lifestyle. For maximum tranquility and comfort, the development has surveillance systems and subway vehicle circulation to the parking lot, as well as other unique serv…
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Quartier résidentiel Serenity Alcaidesa Fase III
Quartier résidentiel Serenity Alcaidesa Fase III
Quartier résidentiel Serenity Alcaidesa Fase III
Quartier résidentiel Serenity Alcaidesa Fase III
Quartier résidentiel Serenity Alcaidesa Fase III
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Quartier résidentiel Serenity Alcaidesa Fase III
San Roque, Espagne
depuis
$1,01M
On a saturated sunshine coast, this town offers space, greenery and a chance to escape. As you descend, into the centre, through its winding, lantern lit paths, you are welcomed by glorious sea views nestled below its warm skyline, with nothing but the sound of nature to disturb your thought…
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Quartier résidentiel Azahar Nature
Quartier résidentiel Azahar Nature
Quartier résidentiel Azahar Nature
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Quartier résidentiel Azahar Nature
San Roque, Espagne
depuis
$4,10M
Surrounded by lush golf courses and just steps from the Mediterranean, this villa blends the serenity of nature with the exclusivity of the Costa del Sol. Inspired by Andalusian charm and located only minutes from Marbella, it offers a unique retreat where life truly finds its meaning. Set …
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Quartier résidentiel Village Verde Residencial Phase II
Quartier résidentiel Village Verde Residencial Phase II
Quartier résidentiel Village Verde Residencial Phase II
Quartier résidentiel Village Verde Residencial Phase II
Quartier résidentiel Village Verde Residencial Phase II
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Quartier résidentiel Village Verde Residencial Phase II
San Roque, Espagne
depuis
$967,002
Welcome to our exclusive community of luxury apartments and Sky Villas in the heart of Sotogrande. Set among beautiful parkland, just sits within La Reserva, and a stone’s through from the club’s state-of the art facilities. 124 apartments nestled within six hectares of parkland offer resi…
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Quartier résidentiel Las Villas - Sotogrande
Quartier résidentiel Las Villas - Sotogrande
Quartier résidentiel Las Villas - Sotogrande
Quartier résidentiel Las Villas - Sotogrande
Quartier résidentiel Las Villas - Sotogrande
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Quartier résidentiel Las Villas - Sotogrande
Guadiaro, Espagne
depuis
$1,18M
Discover a privileged enclave where architecture merges with the landscape. A place where you can breathe the essence of Sotogrande: own style, tranquility, privacy, golf, sea. An elegant residential complex of villas designed by the architectural firm Torras y Sierra, with traditional styl…
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Quartier résidentiel Villa Zoe
Quartier résidentiel Villa Zoe
Quartier résidentiel Villa Zoe
Quartier résidentiel Villa Zoe
Quartier résidentiel Villa Zoe
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Quartier résidentiel Villa Zoe
San Roque, Espagne
depuis
$4,55M
Set among golf courses, majestic cork trees, and the Mediterranean breeze, this villa redefines the concept of serenity and exclusivity. Located in the heart of Sotogrande, with its iconic marina and just a stone's throw from Marbella, this residence is much more than a property: it is a re…
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Quartier résidentiel Villa Noon
Quartier résidentiel Villa Noon
Quartier résidentiel Villa Noon
Quartier résidentiel Villa Noon
Quartier résidentiel Villa Noon
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Quartier résidentiel Villa Noon
San Roque, Espagne
depuis
$14,79M
Designed by Fran Silvestre Arquitectos, this residence represents the pinnacle of sustainable luxury and zero consumption living. With precise and elegant architecture, it integrates advanced renewable energy systems, fusing a sophisticated lifestyle with environmental responsibility. This …
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Quartier résidentiel Adel San Roque
Quartier résidentiel Adel San Roque
Quartier résidentiel Adel San Roque
Quartier résidentiel Adel San Roque
Quartier résidentiel Adel San Roque
Quartier résidentiel Adel San Roque
Quartier résidentiel Adel San Roque
San Roque, Espagne
depuis
$626,845
New project sitting frontline to the San Roque Club Old Course, on the border of the Costa del Sol, in Cadiz. This stunning new project consists of 32 luxurious four-bedroom townhouses, generously sized designed with meticulous attention to detail. Each of the homes offers a North-South …
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Quartier résidentiel Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Quartier résidentiel Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Quartier résidentiel Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Quartier résidentiel Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Quartier résidentiel Paraíso Beach Fase 2 Adosados
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Quartier résidentiel Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Santa Margarita, Espagne
depuis
$1,06M
With the aim of creating a true haven of well-being, this development offers a carefully curated selection of spaces designed for relaxation, health, and social life. Outdoor pools, landscaped gardens, a gym, and communal areas create an environment where you can enjoy everyday life with tra…
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Quartier résidentiel Villa Tierra
Quartier résidentiel Villa Tierra
Quartier résidentiel Villa Tierra
Quartier résidentiel Villa Tierra
Quartier résidentiel Villa Tierra
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Quartier résidentiel Villa Tierra
San Roque, Espagne
depuis
$5,86M
This is a unique opportunity to acquire an exceptional plot with a building license and an approved villa project. The project has been meticulously designed to integrate perfectly into the natural surroundings, ensuring absolute privacy while offering stunning views of both the sea and the…
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Quartier résidentiel Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Quartier résidentiel Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Quartier résidentiel Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Quartier résidentiel Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Quartier résidentiel Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
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Quartier résidentiel Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Santa Margarita, Espagne
depuis
$449,372
With the aim of creating a true haven of well-being, this development offers a carefully curated selection of spaces designed for relaxation, health, and social life. Outdoor pools, landscaped gardens, a gym, and communal areas create an environment where you can enjoy everyday life with tra…
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Quartier résidentiel Villa Oak
Quartier résidentiel Villa Oak
Quartier résidentiel Villa Oak
Quartier résidentiel Villa Oak
Quartier résidentiel Villa Oak
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Quartier résidentiel Villa Oak
San Roque, Espagne
depuis
$10,01M
This exclusive villa is a haven where architecture and nature meet in perfect harmony. Nestled in the heart of a cork oak forest within the prestigious Altos de Valderrama, this unique property stands out for its meticulous design and majestic surroundings. Situated in a gated community wit…
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Quartier résidentiel Serenity Alcaidesa Fase IV
Quartier résidentiel Serenity Alcaidesa Fase IV
Quartier résidentiel Serenity Alcaidesa Fase IV
Quartier résidentiel Serenity Alcaidesa Fase IV
Quartier résidentiel Serenity Alcaidesa Fase IV
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Quartier résidentiel Serenity Alcaidesa Fase IV
San Roque, Espagne
depuis
$715,582
New apartment development, offering contemporary homes with 1, 2, 3 or 4 bedrooms. All of them have an elegant style and are located in a lush, green garden oasis. No matter which property you choose, you’ll appreciate the state-of-the-art architecture, welcoming design, and unparalleled vi…
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