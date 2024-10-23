Quartier résidentiel Villa Vida - The Fifteen

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L'enclave privée ultime dans le cadre le plus exclusif de Sotogrande.
Les résidences offrent à leurs résidents une vue imprenable sur la côte et au-delà.
Chaque résidence jouira d'une vue unique et de vastes espaces extérieurs, avec 5 000 m2 de parcelles ouvrant sur la mer Méditerranée, offrant une vue panoramique sur le littoral.
Une fois construit, notre équipe s'occupera de chaque détail de la propriété, fournissant une tranquillité d'esprit complète pour les résidents, qui peuvent simplement profiter de leur communauté et de leur mode de vie.
Un endroit qui est vraiment le vôtre. L'emplacement et l'orientation de chaque parcelle et villa ont été soigneusement conçus pour protéger votre intimité et offrir une évasion unique face à la mer Méditerranée.
En outre, les résidences sont l'un des rares projets en Espagne qui sont vraiment privés, appréciés seulement par leurs propriétaires et invités.
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San Roque, Espagne
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