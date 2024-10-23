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Quartier résidentiel Villa Evania de la Reserva

San Roque, Espagne
depuis
$4,43M
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9
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ID: 39507
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1180391905
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Campo de Gibraltar
  • Ville
    San Roque

À propos du complexe

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This villa is located in La Reserva de Sotogrande, one of the most exclusive residential enclaves in Southern Europe, where privacy, security, and close contact with nature come together in perfect harmony. Surrounded by expansive green spaces, with panoramic views of the Mediterranean Sea and the rolling landscape of world-class golf courses, this location offers a sophisticated and tranquil lifestyle, deeply connected to its surroundings. Its proximity to prestigious golf clubs, polo facilities, a beach club, and high-end lifestyle amenities makes La Reserva a truly unique destination for those seeking excellence and discretion. This property is situated on a 3,050 m² lot, with 562 m² of built space distributed over two floors, featuring a total of 4 bedrooms, 4 bathrooms, and a half-bath. The villa stands out for its architecture, defined by the interplay of volumes and the combination of materials, creating a strong and distinctive identity. Its contemporary lines adapt to the terrain, creating different levels and outdoor spaces that enrich the home and reinforce its presence in the landscape. Every element has been designed to provide depth, rhythm, and a clear architectural character. The home’s interiors reflect the same architectural language, with open spaces arranged in a fluid and natural way.

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San Roque, Espagne
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