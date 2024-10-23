Quartier résidentiel Villa Evania de la Reserva

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
This villa is located in La Reserva de Sotogrande, one of the most exclusive residential enclaves in Southern Europe, where privacy, security, and close contact with nature come together in perfect harmony.
Surrounded by expansive green spaces, with panoramic views of the Mediterranean Sea and the rolling landscape of world-class golf courses, this location offers a sophisticated and tranquil lifestyle, deeply connected to its surroundings. Its proximity to prestigious golf clubs, polo facilities, a beach club, and high-end lifestyle amenities makes La Reserva a truly unique destination for those seeking excellence and discretion.
This property is situated on a 3,050 m² lot, with 562 m² of built space distributed over two floors, featuring a total of 4 bedrooms, 4 bathrooms, and a half-bath.
The villa stands out for its architecture, defined by the interplay of volumes and the combination of materials, creating a strong and distinctive identity.
Its contemporary lines adapt to the terrain, creating different levels and outdoor spaces that enrich the home and reinforce its presence in the landscape.
Every element has been designed to provide depth, rhythm, and a clear architectural character.
The home’s interiors reflect the same architectural language, with open spaces arranged in a fluid and natural way.
Localisation sur la carte
San Roque, Espagne
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour