Quartier résidentiel Serenity Alcaidesa Fase IV

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
New apartment development, offering contemporary homes with 1, 2, 3 or 4 bedrooms. All of them have an elegant style and are located in a lush, green garden oasis.
No matter which property you choose, you’ll appreciate the state-of-the-art architecture, welcoming design, and unparalleled views across the Mediterranean.
Around your new home, you’ll find a lot of open spaces with ample inviting terraces. You’ll be surrounded by lush gardens and will be able to admire the stunning golf course La Hacienda Links Golf Resort through the panoramic terrace doors.
It will be like having your own garden right outside your property. The development is nestled adjacent to the golf courses. It will take you just a few minutes to reach La Hacienda Alcaidesa Links Golf Resort newly refurbished Club-House on foot.
All your family members will enjoy Alcaidesa’s internationally famous golf courses as well as beautiful beaches with extensive leisure facilities.
All the apartments within the gated complex boast state-of-the-art architecture, modern design, and the highest level of comfort. Around your new home, there will be a lot of open spaces with large, welcoming terraces.
The resort facilities will offer something for all the family:
• Pool with beach-type access area.
• Children ́s pool.
• Pool Bar.
• Jacuzzis.
• Outdoor Children’s Play Area.
• Table Tennis.
• Children ́s Aqua Play Area.
• Indoor Gym.
• Picnic Area.
• Crazy Golf.
• Yoga & Meditation Platform.
Localisation sur la carte
San Roque, Espagne
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour