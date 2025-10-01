Top 10 des pays au monde avec les appartements les plus chers et les moins chers en 2025

Quels pays ont les appartements les plus chers? Quels sont les moins chers ? Le top 10 des pays dans chaque catégorie, avec les prix actuels de l'immobilier et les taux hypothécaires, est présenté ci-dessous.

Pour analyser les pays les plus chers et les moins chers en termes de prix de l'immobilier, nous avons examiné les appartements en centre-ville et les avons évalués selon trois critères: le prix au mètre carré, le prix approximatif de l'appartement (90 mètres carrés) et le taux d'intérêt hypothécaire (taux fixe sur 20 ans). Nous avons utilisé les données de Numbeo, GlobalPropertyGuide, des services statistiques nationaux et des principales agences d'analyse immobilière.

Top 10 des pays où l'immobilier est le plus cher

Pour plus de clarté, nous présentons les données sous forme de tableau:

Lieu Pays Prix ​​au mètre carré ($) Le prix de l'appartement est de 90 m². ($) Taux hypothécaire (%) 1 Monaco 55 820 5 023 800 2,95 2 Hong Kong 25 943 2 334 870 4.20 3 Singapour 22 957 2 066 130 3,85 4 Corée du Sud 14 370 1 293 300 3,98 5 Suisse 10 156 914 040 1,83 6 Taïwan 10 284 925 560 2.24 7 Norvège 9 567 861 030 5,65 8 Israël 9 351 841 590 5.22 9 Islande 7 571 681 390 6,80 10 Australie 6 816 613 440 7,00

1. Monaco

Monaco domine incontestablement le classement des marchés immobiliers les plus chers au monde. En 2024, le prix de revente moyen a atteint le record de 51 967 € (55 820 $) par mètre carré, soit une hausse de 44,3 % sur les 10 dernières années.

À Monaco, un appartement de 90 mètres carrés coûte en moyenne 5,02 millions de dollars. Dans des quartiers prestigieux comme le Larvotto, les prix peuvent atteindre 97 563 € (104 670 $) le mètre carré. Monte-Carlo et La Rousse restent traditionnellement les quartiers les plus chers, avec des prix autour de 54 000 € (58 000 $) le mètre carré.

Les prix élevés s'expliquent par la taille limitée de la principauté (seulement 2,02 kilomètres carrés), les incitations fiscales, la sécurité et l'exclusivité. Les studios à Monaco démarrent à 1 million d'euros, et la demande dépasse largement l'offre.

2. Hong Kong

Hong Kong conserve la deuxième place avec un prix de 25 943 dollars le mètre carré, malgré une baisse de prix de 7,76 % au premier trimestre 2025. Un appartement de 90 mètres carrés coûte en moyenne 2,33 millions de dollars.

Bloomberg Intelligence prévoit que le marché de Hong Kong pourrait se redresser avec une hausse des prix de 10 % en 2025, grâce à la baisse des taux d'intérêt et à l'assouplissement des restrictions hypothécaires. Ces prix élevés sont soutenus par son statut de centre financier mondial et par une grave pénurie de terrains.

3. Singapour

Singapour se classe troisième avec un prix de 22 957 dollars le mètre carré. La cité-État attire les investisseurs étrangers grâce à son économie stable, ses infrastructures développées et son statut de centre financier régional.

Le taux hypothécaire de 3,85 % reste relativement attractif dans un contexte de hausse des taux d'intérêt mondiaux. Le gouvernement régule activement le marché par le biais de taxes à l'achat pour les étrangers.

4. Corée du Sud

La Corée du Sud s'est hissée à la quatrième place avec un prix de 14 370 dollars le mètre carré. Cette croissance est portée par le développement du secteur technologique, l'urbanisation et les programmes gouvernementaux de soutien au secteur informatique.

Séoul reste la ville la plus chère du pays, avec des prix nettement supérieurs à la moyenne nationale.

5. Suisse

La Suisse se classe au cinquième rang avec un prix moyen national de 10 156 $ par mètre carré. Le pays offre le taux hypothécaire le plus bas parmi les 10 premiers pays, soit 1,83 %.

À Zurich, les prix atteignent 16 948 CHF (18 677 $) le mètre carré, tandis qu'à Genève, ils tournent autour de 15 000 CHF (16 532 $). Une qualité de vie élevée, la stabilité politique et le statut de place financière soutiennent une forte demande.

Nouveaux entrants au classement 2025

La Norvège est entrée dans le top 10 pour la première fois avec un prix de 9 567 $ le mètre carré. Le prix moyen d'une maison dans le pays a atteint 5 112 498 NOK (467 000 $) en mai 2025. À Oslo, les prix varient entre 89 000 et 100 000 NOK (8 139 à 9 141 $) le mètre carré.

Le marché norvégien affiche une croissance de 5,9 à 7,3 % sur un an, malgré des taux hypothécaires élevés de 5,65 %.

Changements significatifs par rapport à 2024 :

La Chine sort du classement avec un prix d'environ 6 323 dollars par mètre carré.

L'Allemagne ne fait pas partie du top 10 avec un prix de 6 315 dollars par mètre carré.

Top 10 des pays où l'immobilier est le moins cher

Présentons également les données sous forme de tableau:

Lieu Pays Prix ​​au mètre carré ($) Le prix de l'appartement est de 90 m². ($) Taux hypothécaire (%) 1 Pakistan 655 58 950 15.20 2 Bangladesh 712 64 080 12,92 3 Libye 668 60 120 12h00 4 Venezuela 711 63 990 38,50 5 Egypte 761 68 490 18,75 6 Tunisie 1005 90 450 8.20 7 Afrique du Sud 991 89 190 11h25 8 Palestine 1 052 94 680 7,50 9 Maroc 1 485 133 650 4,85 10 Inde 1 650 148 500 8,75

1. Pakistan

Le Pakistan arrive en tête des pays les plus abordables, avec des prix à 655 dollars le mètre carré. Un appartement de 90 mètres carrés coûte 58 950 dollars.

Les prix varient selon les villes: Islamabad – 581 $/m², Karachi – 592 $/m², Lahore – 613 $/m². Les experts prédisent que le marché pakistanais se redressera en 2025 après la stabilisation politique. .

2. Bangladesh

Le Bangladesh a conservé sa position parmi les pays les moins chers, avec des prix à 712 dollars le mètre carré. Ces bas prix s'expliquent par le développement de son économie et sa forte densité de population.

3. Libye

La Libye offre des prix parmi les plus bas: 668 dollars le mètre carré. L’instabilité politique et les difficultés économiques limitent considérablement l’attrait des investissements.

Nouveaux entrants au sommet des pays les plus accessibles

Le Maroc entre dans le top 10 avec un prix de 1 485 $ le mètre carré. Le pays présente des disparités régionales : El Jadida (482 $ le mètre carré), Casablanca (1 254 $ le mètre carré) et Marrakech (1 741 $ le mètre carré).

L'Inde est en queue de peloton avec une moyenne nationale de 1 650 dollars par mètre carré, les prix variant considérablement entre les zones métropolitaines et les villes périphériques.

Exclus du top 10:

Ghana – les prix ont augmenté jusqu’à 4 667 $ le mètre carré.

Le prix à l'île Maurice a atteint 3 028 dollars le mètre carré.

Botswana – les prix augmentent jusqu’à 2 450 dollars le mètre carré.

Qu’est-ce qui influence les prix de l’immobilier?

En analysant les données actuelles pour 2025, nous pouvons identifier les facteurs de prix clés:

Économie:

L’inflation et la stabilité monétaire sont essentielles pour les marchés émergents.

Les taux d’intérêt des banques centrales affectent la disponibilité des prêts hypothécaires.

Le PIB par habitant détermine le pouvoir d’achat de la population.

L’afflux d’investissements étrangers crée une demande supplémentaire.

Facteurs géographiques et démographiques:

Le territoire limité est un facteur clé pour les cités-États (Monaco, Singapour, Hong Kong).

La densité de population et l’urbanisation créent une pression sur l’offre.

Le climat et les ressources naturelles influencent l’attractivité pour les résidents.

L’accès à la mer et le potentiel touristique augmentent l’attractivité des investissements.

Facteurs politiques et juridiques:

La stabilité politique est un facteur essentiel pour les investissements à long terme.

Les droits de propriété étrangers déterminent l’accessibilité au marché.

La politique fiscale est particulièrement importante pour le segment premium.

Les programmes de visa et de résidence stimulent la demande des HNWI (individus fortunés).

Infrastructure:

Le développement des marchés financiers assure la liquidité.

La qualité de l’éducation et de la médecine attire les familles avec enfants.

L’accessibilité des transports affecte le confort de vie.

L’infrastructure numérique devient également de plus en plus importante.

Tendances mondiales pour 2025

Tendances clés:

Polarisation du marché : l’écart entre les marchés haut de gamme et bas de gamme se creuse. L’influence de la géopolitique se traduit par le rôle croissant de la stabilité politique dans la tarification. Digitalisation des processus – visites virtuelles, transactions en ligne deviennent la norme. Les critères ESG – respect de l’environnement et responsabilité sociale – influencent le segment premium. Changements démographiques – le vieillissement de la population dans les pays développés modifie la structure de la demande.

Spécificités régionales:

Asie : les centres financiers dominent les principaux marchés du luxe.

Europe : Croissance soutenue dans un contexte de taux faibles dans les pays développés.

Amérique du Nord : reprise après la vague de pandémie.

Afrique et Amérique du Sud : maintenir leurs positions dans le segment du logement abordable.

Sources des données: Numbeo, GlobalPropertyGuide, IMSEE Monaco, Statistics Norway, offices nationaux de statistiques.