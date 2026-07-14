Complexe résidentiel New collection of residences at The Peaks Luštica Bay

Nouvelle collection de résidences à The Peaks Luštica Bay!

La nouvelle collection de résidences de The Peaks est située dans la baie de Luštica, l'une des destinations les plus prestigieuses de la côte Adriatique. Situé à l'entrée de la première et seule communauté de golf du Monténégro, le développement offre une combinaison unique de la nature, des infrastructures premium, et un mode de vie de classe mondiale.

Les résidences sont entourées de jardins magnifiquement aménagés, d'éléments d'eau et d'espaces verts, avec vue panoramique sur la mer Adriatique, la baie de Boka et le golf de championnat.

Le complexe ne compte que 48 résidences réparties sur trois immeubles résidentiels de faible superficie.

Les résidences disponibles comprennent:

· appartements d'une chambre;

· des appartements de 2 chambres;

· des appartements de 3 chambres;

· Une collection limitée de penthouses.

Le projet est conçu pour ceux qui apprécient l'intimité, le confort et un niveau de service élevé, le tout dans le cadre naturel exceptionnel du Monténégro.

Faits saillants complexes :

· Situé dans la première communauté de golf du Monténégro;

· Vue panoramique sur la mer Adriatique, la baie de Boka et le terrain de golf;

· La plus grande piscine de la baie de Luštica, couvrant 400 m2 ;

· Piscine de retraite de 90 m2 dédiée;

· Espace de rassemblement traditionnel inspiré du patrimoine monténégrin;

· Jardins paysagers et sentiers de randonnée;

· Stationnement souterrain pour chaque résidence;

· Solutions de mobilier sur mesure disponibles.

Golf et infrastructures

Les Peaks font partie de la nouvelle destination de golf de Luštica Bay et est situé à côté de la gamme de conduite, des installations d'entraînement, et The ClubHouse.

Au cœur du projet se trouve le parcours de golf Gary Player Signature Championship, un parcours de golf de 18 trous conçu selon les normes internationales.

L'une des caractéristiques les plus distinctives du développement est que chaque trou de golf jouit d'une vue sur la mer — un avantage rare même selon les normes mondiales de la station de golf.

Conditions d'achat

Les acheteurs bénéficient d'un plan de paiement sans intérêt, avec la possibilité de prolonger les paiements jusqu'à deux ans après l'achèvement du projet.

Date d'achèvement prévue : septembre 2029.

Les résidences Peaks représentent une occasion unique d'acquérir une propriété dans l'un des plus prometteurs et prestigieux développements du Monténégro, combinant un style de vie côtier, championnat de golf, et une infrastructure de station balnéaire premium.