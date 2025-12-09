  1. Realting.com
VALUE.ONE

Monténégro, Budva
;
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2011
Sur la plateforme
6 années 5 mois
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Site web
value1property.com
À propos de l'agence

Notre société a été le représentant officiel de tous les principaux développeurs sur la côte monténégrine depuis 15 ans.
Notre équipe se compose de consultants professionnels en immobilier avec une expertise approfondie sur le marché immobilier monténégrin et une expérience dans les sociétés d'investissement de haut niveau.

Avec notre connaissance du marché local et notre adhésion aux meilleures pratiques internationales, nous vous aidons à prendre la bonne et la plus rentable décision. Avec nous, vous gagnez un partenaire fiable qui est toujours disponible et prêt à aider.

Nous portons une attention particulière à nos clients et offrons seulement des propriétés de haute qualité qui correspondent strictement à vos critères.

Nous faisons tout notre possible pour visiter chaque propriété de notre portefeuille personnellement. Notre équipe vous accompagne dans toutes les étapes du processus d'achat, depuis la sélection des propriétés jusqu'à l'obtention du titre dans les plus brefs délais, tout en offrant un niveau de service digne de nos clients. Nous offrons également une large gamme de services immobiliers post-vente.

Nous sommes toujours heureux de vous accueillir dans notre bureau, situé en plein centre de Budva au centre d'affaires TQ Plaza.

Prestations de service

Sélection des meilleures propriétés et achat de propriété support jusqu'à la signature du contrat de vente:

  • Sélection de biens au Monténégro selon vos critères;
  • Analyse du marché immobilier;
  • des conseils sur tous les coûts associés à l'achat et à l'entretien des biens;
  • Assistance dans la réservation d'appartements;
  • Réunion à l'aéroport;
  • Visite du site (gratuite dans les 2 premiers jours);
  • Examen juridique préliminaire des documents de propriété;
  • la formation d'un dossier pour la vente et l'achat;
  • Ouverture de compte bancaire au Monténégro;
  • Conseils financiers, bancaires et juridiques à toutes les étapes;
  • Assistance en anglais, français, russe, serbe.
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 04:13
(UTC+1:00, Europe/Podgorica)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nouveaux bâtiments
57 nouveaux bâtiments
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$154,823
L'année de construction 2026
Surface 41–63 m²
2 objets immobiliers 2
Appartements dans un nouveau complexe résidentiel à Budva.Un complexe résidentiel moderne situé dans le quartier calme et écologique de Budva — Dubovica. Cet emplacement offre un cadre naturel paisible avec une vue pittoresque sur les montagnes et la mer, tout en étant à quelques minutes du …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.0
154,831
Apartment 2 chambres
63.0
232,266
VALUE.ONE
VALUE.ONE
Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
Afficher tout Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Monténégro
depuis
$713,912
Surface 107–137 m²
2 objets immobiliers 2
New modern condo-hotel on the waterfront. Condo-hotel is modern development project, comfortably located in Rafailovici at the Budva Riviera - the most developed and attractive tourist destination in Montenegro. Apartments are located directly on the coast of the Adriatic Sea and on the 2 km…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
107.0
793,802
Apartment 3 chambres
137.0
981,428
VALUE.ONE
VALUE.ONE
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Afficher tout Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Krasici, Monténégro
depuis
$577,514
Surface 130–328 m²
3 objets immobiliers 3
Un nouveau complexe résidentiel ultra-moderne de classe premium dans le style Art Nouveau sur la péninsule de Lustica dans le village de Krasici. Vous pouvez choisir entre des appartements duplex à deux niveaux ou des lofts à un niveau avec accès à la piscine. Sur le territoire du complexe s…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
157.0
615,952
Apartment 2 chambres
129.6
589,764
Villa
328.0
1,51M
VALUE.ONE
VALUE.ONE
Complexe résidentiel Residential complex in Radanovići
Complexe résidentiel Residential complex in Radanovići
Complexe résidentiel Residential complex in Radanovići
Complexe résidentiel Residential complex in Radanovići
Complexe résidentiel Residential complex in Radanovići
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex in Radanovići
Complexe résidentiel Residential complex in Radanovići
Radanovici, Monténégro
depuis
$98,171
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 48–66 m²
3 objets immobiliers 3
Complexe résidentiel à Radanovići.Le complexe résidentiel est situé dans un quartier calme et sûr et se compose de 72 appartements de différents types: studios, une chambre et deux chambres.L'emplacement combine la proximité des équipements clés (écoles, magasins) et le réseau de transport r…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.0 – 51.0
164,842 – 170,359
Apartment 2 chambres
66.0
219,997
VALUE.ONE
VALUE.ONE
Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$754,199
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 180 m²
2 objets immobiliers 2
Un nouveau projet exclusif de villas de luxe modernes dans l'une des zones côtières les plus prometteuses — à seulement 6 km du centre de Tivat, dans le village de Kavac. C'est un endroit où design réfléchi, haut niveau de construction, et des vues panoramiques étonnantes créent un espace un…
VALUE.ONE
VALUE.ONE
Nos agents en Monténégro
Anton Shamarin
Anton Shamarin
294 propriétés
Agences à proximité
PRO Silver
Leo Estate
Monténégro, Budva
Année de création de l'entreprise 2022
Propriété résidentielle 116 Location longue durée 6
LEO ESTATE est une agence basée à Budva qui offre des services complets de conseil immobilier et d'affaires pour les investisseurs internationaux et les touristes pour l'ensemble du Monténégro.‍LEO ESTATE a une collection de différents types de propriétés à travers le Monténégro, vous pouvez…
Kamin nekretnine Budva
Monténégro, Prijevor
Notre société a été fondée en 1996 et est engagée dans le tourisme, le commerce et l'immobilier. En 2002 une nouvelle société a été ouverte - "DUKI KOMERC DOO", qui comprenait l'agence immobilière "KAMIN", spécifié pour la médiation en vente et l'achat de biens immobiliers dans la côte monté…
PRO Silver
Vector Estate Montenegro
Monténégro, Budva
Année de création de l'entreprise 2006
Propriété résidentielle 437 Propriété commerciale 20 Terres 17
Vector Estate Montenegro a été fondée en 2006 et est une équipe de professionnels, l'expérience de chaque employé est au moins 7 ans de travail pratique sur le territoire de la République du Monténégro dans le domaine de l'immobilier, des questions juridiques, et de l'industrie du tourisme. …
PRO Silver
Montenegro Intel city
Monténégro, Budva
Nouveaux bâtiments 13 Propriété résidentielle 81 Propriété commerciale 3 Location longue durée 20 Location courte durée 5 Terres 20
Plus de 7 ans sur le marché immobilierNous construisons, vendons des maisons, appartements, sélection de terrains pour les projetsNous aimons notre travail et apprenons à être plus professionnels chaque jour
Mbroker
Monténégro, Tivat
Propriété résidentielle 257 Propriété commerciale 7 Location longue durée 63 Terres 10
Notre agence offre des conseils d'experts à toutes les étapes de l'achat de biens immobiliers au Monténégro, assurant un processus transparent et conforme à la loi. De la sélection de la propriété parfaite à la finalisation de l'enregistrement de propriété, nous offrons des consultations per…
