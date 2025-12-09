À propos de l'agence

Notre société a été le représentant officiel de tous les principaux développeurs sur la côte monténégrine depuis 15 ans.

Notre équipe se compose de consultants professionnels en immobilier avec une expertise approfondie sur le marché immobilier monténégrin et une expérience dans les sociétés d'investissement de haut niveau.

Avec notre connaissance du marché local et notre adhésion aux meilleures pratiques internationales, nous vous aidons à prendre la bonne et la plus rentable décision. Avec nous, vous gagnez un partenaire fiable qui est toujours disponible et prêt à aider.

Nous portons une attention particulière à nos clients et offrons seulement des propriétés de haute qualité qui correspondent strictement à vos critères.

Nous faisons tout notre possible pour visiter chaque propriété de notre portefeuille personnellement. Notre équipe vous accompagne dans toutes les étapes du processus d'achat, depuis la sélection des propriétés jusqu'à l'obtention du titre dans les plus brefs délais, tout en offrant un niveau de service digne de nos clients. Nous offrons également une large gamme de services immobiliers post-vente.

Nous sommes toujours heureux de vous accueillir dans notre bureau, situé en plein centre de Budva au centre d'affaires TQ Plaza.