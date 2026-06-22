Complexe résidentiel Rhizon Trinity

Rhizon Trinity — nouveau complexe résidentiel dans la ville de Risan, situé dans l'une des parties les plus pittoresques des Bouches de Kotor. Le projet allie architecture moderne, atmosphère privée et environnement naturel, créant un espace confortable pour vivre et se détendre. Le complexe se trouve dans une zone verte calme près de la mer et offre des vues dégagées sur la baie et les montagnes. À propos du complexe : Rhizon Trinity se compose de trois bâtiments résidentiels situés sur un terrain d'environ 2240 m². Le complexe ne comprend que 32 appartements, y compris des résidences une et deux chambres, garantissant ainsi l'intimité et un format de vie de boutique. Le concept architectural du projet combine des lignes modernes et des matériaux traditionnels de la région des Bouches de Kotor — pierre naturelle et bois. Les façades sont réalisées avec un revêtement en pierre et des éléments décoratifs en bois, ce qui permet au complexe de s'intégrer harmonieusement dans l'environnement naturel de Risan. Infrastructure et commodités : Les résidents du complexe ont accès à une infrastructure de niveau premium : piscine extérieure,zone SPA & Bien-être,sauna,réception moderne,aire de jeux pour enfants,terrain aménagé,parking,système de maison intelligente dans les appartements.Chaque appartement est équipé d'un système Smart Home permettant le contrôle à distance des paramètres du logement, offrant un haut niveau de confort, d'efficacité énergétique et de sécurité. Emplacement : Le complexe est situé dans la ville de Risan — l'une des plus anciennes villes des Bouches de Kotor, connue pour son histoire, ses mosaïques romaines et sa nature unique. mer et promenade — accessibles à piedmosaïques romaines — environ 1 kmPerast — environ 5 kmKotor — environ 20 kmPorto Montenegro — environ 27 kmaéroport de Tivat — environ 27 km Potentiel d'investissement : Les Bouches de Kotor restent l'une des régions les plus recherchées du Monténégro pour l'investissement immobilier en raison de l'offre limitée, de la singularité naturelle et de la demande locative stable. Rhizon Trinity combine un format de logement moderne, une infrastructure de loisirs et un emplacement avantageux près de la mer, ce qui rend le complexe attractif tant pour la résidence personnelle que pour générer un revenu locatif stable.