Complexe résidentiel Portofino Village

Portofino Village — complexe résidentiel haut de gamme à Herceg Novi Portofino Village est un complexe résidentiel privé situé à Herceg Novi, dans la région de la baie de Kotor, à environ 300 mètres de la mer et à proximité de Porto Novi. Le projet réunit des villas modernes, des appartements et des penthouses avec vue panoramique sur la baie, un territoire privé et ses propres infrastructures. Le complexe est construit en cascade au milieu d'oliveraies, ce qui permet à la plupart des résidences d'être orientées vers la mer et de bénéficier d'une vue dégagée sur la baie de Kotor. L'architecture du projet est inspirée par l'esthétique de la Riviera italienne : façades claires, terrasses spacieuses, baies vitrées et une palette méditerranéenne apaisante. Le projet est réalisé selon des normes de construction modernes, utilisant des matériaux de première qualité et des technologies de maison intelligente. Le complexe propose : des villasdes appartementsdes penthousesdes biens avec vue panoramique sur la mer et Porto NoviInfrastructures du complexe : territoire fermésécurité 24/7 et intimitéespace SPA & Bien-êtrepiscine intérieure-extérieure chaufféehammamsauna finlandaissalles de massagesalon de dégustation de vinssalle de fitnesscinéma privéservices de yacht-clubÀ propos du complexe : Portofino Village est axé sur un format de vie privée au bord de la côte avec une infrastructure interne complète. Les résidences sont équipées de cuisines intégrées avec façades Soft Touch, d'appareils électroménagers encastrés, de systèmes de climatisation et de ventilation, de chauffage au sol et du système de maison intelligente Control4. Certains biens incluent : des terrasses spacieusesdes terrasses sur le toit avec espaces loungejacuzzifenêtres panoramiquesdressingstoilettes pour invitésLe projet propose aussi bien des appartements standard que des penthouses de grand format. Localisation : Portofino Village est situé à Herceg Novi, à proximité de Porto Novi et du littoral de la baie de Kotor. mer — environ 300 mPorto Novi — environ 3 kmHerceg Novi — environ 8 kmrestaurants et cafés de Porto Novi — environ 5 minutes en voituresupermarchés et magasins — dans la zone de Porto Noviaéroport de Tivat — environ 20 km / environ 15 minutes en voitureaéroport de Dubrovnik — environ 30 km / environ 50 minutesaéroport de Podgorica — environ 108 kmPotentiel d'investissement : La zone de Porto Novi et le littoral de Herceg Novi restent l'une des destinations les plus prisées pour l'immobilier haut de gamme au Monténégro. Le format de complexe fermé avec ses propres infrastructures, un nombre limité de résidences et des vues panoramiques sur la baie de Kotor fait de Portofino Village un choix attractif tant pour une résidence personnelle que pour la location dans le segment premium.