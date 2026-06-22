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Complexe résidentiel The Peaks

, Monténégro
depuis
$985,487
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ID: 38117
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 15
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 21/06/2026

Emplacement

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Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

The Peaks — première résidence de golf au Monténégro The Peaks est le quartier le plus prestigieux et privé du vaste complexe touristique Luštica Bay sur la péninsule de Luštica, entre la mer Adriatique et la baie de Kotor. Le projet est conçu comme une combinaison unique de style de vie luxueux, de nature et d'architecture méditerranéenne moderne. Le concept principal de The Peaks est de vivre en harmonie avec le paysage, la mer et la culture du golf de classe mondiale. C'est la première communauté résidentielle de golf au Monténégro, construite autour d'un parcours de golf 18 trous conçu par la légendaire société Gary Player Design. Grâce à son emplacement surélevé, les résidences offrent des vues panoramiques sur l'Adriatique, les montagnes et la baie de Kotor. L'architecture du projet s'inspire des villages méditerranéens traditionnels : pierre naturelle, bois, textures chaudes et connexion fluide entre les espaces intérieurs et extérieurs créent une atmosphère de station haut de gamme isolée. The Peaks comprend une collection d'appartements, de maisons de ville et de villas privées avec de spacieuses terrasses, jardins et piscines. Toutes les propriétés sont conçues avec un accent sur la vie intérieure-extérieure — de grandes fenêtres panoramiques, des espaces lounge ouverts, des vues sur la mer et le parcours de golf font partie de la vie quotidienne. Les finitions utilisent des matériaux naturels et des appareils de marques haut de gamme, y compris des cuisines avec des appareils Miele. Les résidents de The Peaks ont accès à toute l'infrastructure de Luštica Bay: — plages privées et clubs de plage — marina de yachting de niveau international — restaurants, cafés et boutiques — The Chedi Hotel 5★ — installations de bien-être et spa — infrastructure sportive, courts de padel et de tennis — sentiers de randonnée et activités de plein air — gestion locative et service de conciergerie Le projet est situé à seulement 15 minutes de l'aéroport de Tivat et est considéré comme l'une des destinations d'investissement les plus prometteuses de l'Adriatique. Grâce au nombre limité de propriétés, au développement de l'infrastructure golfique et au statut du Monténégro en tant que destination de luxe en pleine croissance, l'immobilier à The Peaks présente un fort potentiel d'appréciation et d'attractivité d'investissement.

Localisation sur la carte

, Monténégro
Alimentation et boissons
Loisirs

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