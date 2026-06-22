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Complexe résidentiel The House Montenegro

Skaljari, Monténégro
depuis
$159,917
;
10
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ID: 38111
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 6
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 21/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Kotor
  • Village
    Skaljari
  • Adresse
    R 1

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2020

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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La maison est un complexe architectural résidentiel situé sur une colline au-dessus de la baie de Kotor – l'un des endroits les plus pittoresques de l'Adriatique. L'emplacement du projet est choisi pour offrir une vue panoramique sur la mer et les montagnes, combinant intimité et proximité du centre historique de Kotor. Le complexe se compose de cinq bâtiments séparés avec une architecture unique, unis par un concept commun de minimalisme moderne et d'harmonie naturelle. Le projet vise à créer non seulement un logement, mais aussi un espace de vie où l'architecture, la lumière et la nature environnante fonctionnent dans leur ensemble. Les bâtiments sont conçus en tenant compte de la résistance sismique accrue et sont fabriqués sur la base d'un cadre en béton renforcé monolithique avec remplissage de briques. Les façades sont revêtues d'une pierre travertine naturelle d'une épaisseur de 300 mm, et le système multicouche de chaleur et d'étanchéité offre un haut niveau d'efficacité énergétique, d'isolation acoustique et de confort de vie. Le complexe ne dispose que de 37 appartements de différentes configurations - des appartements compacts aux penthouses spacieux. Toutes les résidences se distinguent par des espaces réfléchis, des finitions de haute qualité et des solutions d'ingénierie modernes, y compris Internet fibre optique et la télévision par satellite.
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 33.0 – 64.0
Prix ​​par m², USD 3,419 – 4,846
Prix ​​de l'appartement, USD 159,917 – 277,286
Appartements 2 chambres
Surface, m² 136.0 – 173.0
Prix ​​par m², USD 3,590 – 6,626
Prix ​​de l'appartement, USD 488,198 – 1,15M
Appartements 3 chambres
Surface, m² 192.0
Prix ​​par m², USD 6,227
Prix ​​de l'appartement, USD 1,20M
Appartements 4 chambres
Surface, m² 198.0 – 253.0
Prix ​​par m², USD 3,755 – 3,877
Prix ​​de l'appartement, USD 743,552 – 980,834
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Appartement
Surface, m² 33.0
Prix ​​par m², USD 5,077
Prix ​​de l'appartement, USD 167,551

Localisation sur la carte

Skaljari, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

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Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
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Taux d'intérêt
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Montant du prêt
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Période
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Skaljari, Monténégro
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