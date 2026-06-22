Complexe résidentiel The House Montenegro

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La maison est un complexe architectural résidentiel situé sur une colline au-dessus de la baie de Kotor – l'un des endroits les plus pittoresques de l'Adriatique. L'emplacement du projet est choisi pour offrir une vue panoramique sur la mer et les montagnes, combinant intimité et proximité du centre historique de Kotor.
Le complexe se compose de cinq bâtiments séparés avec une architecture unique, unis par un concept commun de minimalisme moderne et d'harmonie naturelle. Le projet vise à créer non seulement un logement, mais aussi un espace de vie où l'architecture, la lumière et la nature environnante fonctionnent dans leur ensemble.
Les bâtiments sont conçus en tenant compte de la résistance sismique accrue et sont fabriqués sur la base d'un cadre en béton renforcé monolithique avec remplissage de briques. Les façades sont revêtues d'une pierre travertine naturelle d'une épaisseur de 300 mm, et le système multicouche de chaleur et d'étanchéité offre un haut niveau d'efficacité énergétique, d'isolation acoustique et de confort de vie.
Le complexe ne dispose que de 37 appartements de différentes configurations - des appartements compacts aux penthouses spacieux. Toutes les résidences se distinguent par des espaces réfléchis, des finitions de haute qualité et des solutions d'ingénierie modernes, y compris Internet fibre optique et la télévision par satellite.