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Apart hôtel Chernogore

Bar, Monténégro
depuis
$202,210
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ID: 5795
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Bar
  • Ville
    Bar

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2023
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    8

Localisation sur la carte

Bar, Monténégro

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