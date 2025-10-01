Chalet Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Nedaleko od grada, svega na 1km od centra kao i od plaže, prodaje se kuća u završnoj fazi. Kuća ima četiri spavaće sobe, veliki dnevni boravak i kuhinju, dva kupatila, toalet, ostavu, tri velike terase. Posjeduje i zatvoreni bazen koji se može koristiti tokom cijele godine. Površina stambenog prostora u prizemlju je 158.26m2, a na prvom spratu 108.24m2.
Kod objekta nalazi se pet parking mjesta, a posjeduje i garažu.
Iz kuće se pruža panoramski pogled prema gradu i moru.
Prodaje se kompletno završena (do namještaja).
Localisation sur la carte
Bjelisi, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour