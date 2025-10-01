  1. Realting.com
  4. Chalet Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar

Bjelisi, Monténégro
depuis
$554,531
;
5
Laisser une demande
ID: 28758
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Bar
  • Village
    Bjelisi

À propos du complexe

Nedaleko od grada, svega na 1km od centra kao i od plaže, prodaje se kuća u završnoj fazi. Kuća ima četiri spavaće sobe, veliki dnevni boravak i kuhinju, dva kupatila, toalet, ostavu, tri velike terase. Posjeduje i zatvoreni bazen koji se može koristiti tokom cijele godine. Površina stambenog prostora u prizemlju je 158.26m2, a na prvom spratu 108.24m2. Kod objekta nalazi se pet parking mjesta, a posjeduje i garažu. Iz kuće se pruža panoramski pogled prema gradu i moru. Prodaje se kompletno završena (do namještaja).  

Localisation sur la carte

Bjelisi, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

