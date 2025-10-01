  1. Realting.com
Monténégro
depuis
$234,722
;
9
ID: 28748
Dernière actualisation: 01/10/2025

À propos du complexe

House for sale near the airport, 7 km from the city center. The house has a ground floor and a first floor, which are identical in structure, square footage 110 m2. On the ground floor there are three bedrooms, two bathrooms, one of which is part of the room, kitchen, living room, dining room and hallway, as well as two terraces. The first floor has been finished in rough works. The house has central heating, internal insulation of walls and ceilings, aluminum locks and installed mosquito nets. The ground floor is furnished and sold as such. The plot on which the house is built is 470 m2. Documentation for the legalization of the house has been submitted.

Monténégro
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Chalet House near the airport
Monténégro
depuis
$234,722
Chalet Kuća 137 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Chalet Kuća 137 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Chalet Kuća 137 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Chalet Kuća 137 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Chalet Kuća 137 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Afficher tout Chalet Kuća 137 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Chalet Kuća 137 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,408
Izdaje se prostrana kuća površine 137m² na placu ukupne povrsine 700m² u Donjim Kokotima. Kuća se nalazi u blizini teniskih terena i na samo 7 km od centra Podgorice, idealna za miran porodični život uz brzu povezanost sa gradom!Kuca ukupno posjeduje 4 spavace sobe!Izdaje se na duzi vremensk…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Chalet Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Chalet Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Chalet Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Chalet Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Chalet Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Izdaje se jednosobna kuca na Pobrezju!Ukljuceni svi racuni i parking, osim struja koja se dodatno placa mjesecno.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet House in the settlement Bjeliši in Bar
Chalet House in the settlement Bjeliši in Bar
Chalet House in the settlement Bjeliši in Bar
Chalet House in the settlement Bjeliši in Bar
Chalet House in the settlement Bjeliši in Bar
Chalet House in the settlement Bjeliši in Bar
Bjelisi, Monténégro
depuis
$554,531
In the vicinity of the city, only 1 km from the center as well as from the beach, a house in the final stage of construction is for sale. The house has four bedrooms, a large living room and kitchen, two bathrooms, a toilet, a storage room, three large terraces. It also has an indoor pool th…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
