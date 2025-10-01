  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Chalet House and plot for sale in the settlement of Ibričevina

Chalet House and plot for sale in the settlement of Ibričevina

Ljube Nenadovica, Monténégro
depuis
$176,042
;
9
ID: 28780
Dernière actualisation: 01/10/2025

À propos du complexe

A house for sale in the quiet settlement of Ibričevina, in X Crnogorske brigade street, less than two kilometers from the city center. The house area is ​​110 m2, it has a garage and a basement. It is designed as two separate one bedroom apartments, i.e. it has two entrances. The plot area is ​​720 m2, on which it is allowed to build 500 m2 gross (P+2)

Ljube Nenadovica, Monténégro
Complexes similaires
Chalet Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$258,194
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Gornji Rogami, Monténégro
depuis
$422,500
Chalet Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Virpazar, Monténégro
depuis
$587
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Monténégro
depuis
$181,910
Chalet Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Bjelisi, Monténégro
depuis
$554,531
Chalet House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Ljube Nenadovica, Monténégro
depuis
$176,042
Autres complexes
Chalet Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,467
Izdaje se dvosobna namještena kuća, površine 95m² u Donjim Kokotima u Podgorici. Riječ je o potpuno novoj i neuseljavanoj kuci koja je opremljena novim namještajem, uredjajima i sl. Nalazi se na ogradjenom placu površine 350m² sa dostupna su 3 parking mjesta. Struktura: ulazni hodnik, komfor…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Village de chalets ADRIA MONTENEGRO
Village de chalets ADRIA MONTENEGRO
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$84,371
ADRIA MONTENEGRO est une ville moderne de style méditerranéen, construite sur la côte adriatique dans le parc forestier de la ville. Herceg Novi. Le complexe est situé dans une zone protégée séparée. Une rivière de montagne coule le long de la frontière; on peut la traverser dans une forêt q…
Développeur
Montenegro Sun Realty
Village de chalets
Village de chalets
Tivat, Monténégro
depuis
$6,42M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Nouvelles maisons de ville à vendre dans le complexe résidentiel haut de gamme Lastva Park, Tivat.   Quartier élite de Donja Lastva, entouré de verdure et surplombant la mer et les montagnes   ?Zone 154 à 204 m² 3 étages ?2,3 chambres ?4 salles de bains ?Cuisine ?Terrasse avec vue p…
Agence
Montenegro Intel city
