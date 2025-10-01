Chalet Mini hotel - Vila, Mareza

  1. Realting.com
  Monténégro
  Podgorica
Podgorica, Monténégro
ID: 28614
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

  Pays
    Monténégro
  Région
    Municipalité de Podgorica
  Ville
    Podgorica

The unique and charming mini hotel has 300m2. Exceptional style and equipment, it consists of 6 apartments. It is located on a plot of 1,170 m2. The property also has a smaller summer house. It represents a great investment and there is the possibility of renting.

Podgorica, Monténégro
