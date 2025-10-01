  1. Realting.com
Chalet Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$950,625
5
ID: 28264
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Smještena u Gornjoj Gorici, na samo 2 km od Big Fashion Mall-a i City Kvarta, ova luksuzna vila od 231 m² nudi sve za moderan i elegantan način života.Opremljena privatnim bazenom, spoljnom kuhinjom sa toaletom, saunom, pametnim kućnim sistemom, sigurnosnim kamerama, podnim grijanjem, multi-split klima uređajima i premium brendovima poput Porcelanosa, Tarkett, Hansgrohe Axor i Geberit.Vila će biti useljiva u Martu 2026 godine.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Montant du prêt
Période
Période
Paiement mensuel
Paiement mensuel
Chalet Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Golubovci, Monténégro
depuis
$158,438
Chalet Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat
Radovici, Monténégro
depuis
$528,125
Chalet Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Lastva Grbaljska, Monténégro
depuis
$469,444
Chalet Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$4,694
Chalet House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Ljube Nenadovica, Monténégro
depuis
$176,042
Chalet Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$950,625
Chalet House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Chalet House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Ljube Nenadovica, Monténégro
depuis
$176,042
A house for sale in the quiet settlement of Ibričevina, in X Crnogorske brigade street, less than two kilometers from the city center. The house area is ​​110 m2, it has a garage and a basement. It is designed as two separate one bedroom apartments, i.e. it has two entrances. The plot area …
Chalet Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$234,722
Prodaje se kuca u Tolosima. Kuca je ukupne povrsine 150m2 i nalazi se na placu povrsine 500m2! Prodaje se neopremljena! Kuca je prizemna uz mogucnost renoviranja i opremanja potkrovlja. Predata za legalizaciju!
Chalet Kuća 211 m² na Prodaju – Smailagića Polje, Kolašin
Chalet Kuća 211 m² na Prodaju – Smailagića Polje, Kolašin
Smailagica Polje, Monténégro
depuis
$231,201
Na prodaju je kuća u Kolašinu, idealno pozicionirana – samo 2 km od centra grada i 7 km od Ski centra Kolašin 1450, sa asfaltiranim prilazom, okružena prirodom i smještena tik uz potok, što joj daje poseban ugođaj i ambijent.Objekat se sastoji od:🔹 Prizemlja – površine 75 m² + 6 m² ostave, i…
