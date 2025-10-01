  1. Realting.com
  Monténégro
  Bjelisi
  Chalet House in the settlement Bjeliši in Bar

Chalet House in the settlement Bjeliši in Bar

Bjelisi, Monténégro
depuis
$554,531
;
5
ID: 28757
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  Pays
    Monténégro
  Région
    Municipalité de Bar
  Village
    Bjelisi

À propos du complexe

In the vicinity of the city, only 1 km from the center as well as from the beach, a house in the final stage of construction is for sale. The house has four bedrooms, a large living room and kitchen, two bathrooms, a toilet, a storage room, three large terraces. It also has an indoor pool that can be used throughout the year. The area of ​​the living space on the ground floor is 158.26m2, and on the first floor 108.24m2. There are five parking spaces next to the building, and it also has a garage. The house offers a panoramic view of the city and the sea. It is for sale completely finished (up to the furniture).

Localisation sur la carte

Bjelisi, Monténégro
Autres complexes
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Gornji Rogami, Monténégro
depuis
$422,500
Prodaje se trosobna kuća u Rogamima, površine 200 m², sa placem od 2.406 m². Kuća je moderno namještena, opremljena centralnim grijanjem, a u sklopu se nalaze i garaža i ostava. Smještena je u veoma mirnom i prijatnom okruženju, idealnom za porodični život. Cijena: 360.000 €. Vlasništvo uredno
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$410,764
Na prodaju moderna kuca u Gornjoj Gorici.Kuca je ukupne kvadrature 200m2 i nalazi se na placu od oko 600m2.Posleduje prostranu dnevnu sobu, trpezariju sa kuhinjom, 3 spavace sobe, jednu radnu sobu kao dodatak uz garazu, gostinjski wc, kupatilo i krovnu terasu povrsine 80m2.Idealna je za mira…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Chalet Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat
Chalet Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat
Chalet Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat
Chalet Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat
Chalet Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat
Radovici, Monténégro
depuis
$528,125
Investiciona prilika u blizini Luštice Bay! Predstavljamo kuću apartmanskog tipa, idealnu za život, odmor ili turističku djelatnost — smještenu na samo 250 metara od ekskluzivnog kompleksa Luštica Bay. 📐 Površina kuće: 215 m² + prostrane terase🌿 Plac: 666 m² (dvorište 506 m²)📊 Predviđena gra…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
