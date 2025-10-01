Chalet Two houses in Bar in an excellent location

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Two houses for sale in Bar, 2.5 km from the beach and the city center. The larger house has an area of 160 m2, has three bedrooms, two bathrooms, a living room and a kitchen. The smaller house is 60 m2, has one bedroom, bathroom, living room and kitchen.
In the yard there is a parking space for five cars, as well as a large garage of 160 m2 that can be used for various purposes.
The facilities are located on a plot of 340 m2.
Localisation sur la carte
Velembusi, Monténégro
