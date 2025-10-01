  1. Realting.com
Chalet Two houses in Bar in an excellent location

  Pays
    Monténégro
  Région
    Municipalité de Bar
  Village
    Velembusi

À propos du complexe

Two houses for sale in Bar, 2.5 km from the beach and the city center. The larger house has an area of ​​160 m2, has three bedrooms, two bathrooms, a living room and a kitchen. The smaller house is 60 m2, has one bedroom, bathroom, living room and kitchen. In the yard there is a parking space for five cars, as well as a large garage of 160 m2 that can be used for various purposes. The facilities are located on a plot of 340 m2.

Localisation sur la carte

Velembusi, Monténégro
Chalet Kuća 560 m² na Prodaju – Novo Selo, Danilovgrad
Novo Selo, Monténégro
depuis
$1,53M
Na prodaju unikatna Villa na svega 14km od centra Podgorice, 300m od magistralnog puta Podgorica - Nikšić.Nudimo velelepni objekat 560m2 na II etaže, koji se nalazi na placu od 9.000m2. Kuća je ograđena betonskim zidom visine 2m. Objekat posjeduje bazen 10x12m , garažni prostor 60m2 , podrum…
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Izdaje se jednosobna kuca na Pobrezju!Ukljuceni svi racuni i parking, osim struja koja se dodatno placa mjesecno.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$84,371
ADRIA MONTENEGRO est une ville moderne de style méditerranéen, construite sur la côte adriatique dans le parc forestier de la ville. Herceg Novi. Le complexe est situé dans une zone protégée séparée. Une rivière de montagne coule le long de la frontière; on peut la traverser dans une forêt q…
