  2. Monténégro
  3. Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica

Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica

Gornji Rogami, Monténégro
depuis
$422,500
ID: 28234
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

À propos du complexe

Prodaje se trosobna kuća u Rogamima, površine 200 m², sa placem od 2.406 m². Kuća je moderno namještena, opremljena centralnim grijanjem, a u sklopu se nalaze i garaža i ostava. Smještena je u veoma mirnom i prijatnom okruženju, idealnom za porodični život. Cijena: 360.000 €. Vlasništvo uredno.

Localisation sur la carte

Gornji Rogami, Monténégro

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Période
Paiement mensuel
Complexes similaires
Chalet Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Virpazar, Monténégro
depuis
$587
Chalet Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$234,722
Chalet Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Lastva Grbaljska, Monténégro
depuis
$469,444
Chalet Two houses in Bar in an excellent location
Velembusi, Monténégro
depuis
$308,073
Chalet Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,056
Autres complexes
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Afficher tout Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Monténégro
depuis
$181,910
Prodaje se kuća na Obzovici, površine 200m², smještena na nadmorskoj visini od 820m. Nalazi se na mirnoj lokaciji, na 19 minuta vožnje od Budve i 10 minuta od Cetinja. Struktura: prizemlje i dva sprata, dnevni boravak sa kaminom, kuhinja, tri spavaće sobe, dva kupatila i terasa. Kuća pruža p…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Club-house TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Club-house TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Club-house TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Club-house TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Club-house TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Club-house TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Club-house TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Tivat, Monténégro
depuis
$145,776
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
Surface 120 m²
1 objet immobilier 1
Vous voulez acheter un appartement dans un complexe complexe ? Il y a des magasins, des restaurants, des hôtels et la région prestigieuse du Port du Monténégro. Les appartements sont bien équipés pour aménager votre maison et profiter de la vue panoramique de votre maison. Dans tous les cas,…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
120.0
284,014
Agence
Montenegro Intel city
Chalet Mini hotel - Vila, Mareza
Chalet Mini hotel - Vila, Mareza
Chalet Mini hotel - Vila, Mareza
Chalet Mini hotel - Vila, Mareza
Chalet Mini hotel - Vila, Mareza
Afficher tout Chalet Mini hotel - Vila, Mareza
Chalet Mini hotel - Vila, Mareza
Podgorica, Monténégro
depuis
$880,208
The unique and charming mini hotel has 300m2. Exceptional style and equipment, it consists of 6 apartments. It is located on a plot of 1,170 m2. The property also has a smaller summer house. It represents a great investment and there is the possibility of renting
Agence
CONCORD NEKRETNINE
