Quartier résidentiel Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Monténégro
ID: 28435
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se moderno opremljen dvosoban stan površine 70 m², smješten na 4. spratu stambene zgrade sa liftom, u atraktivnoj lokaciji – City Kvart.   Struktura stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Dvije spavaće sobe Dva kupatila Terasa     Dodatne pogodnosti:   Garažno mjesto uključeno u cijenu Luksuzno i funkcionalno uređen prostor Nalazi se u blizini šoping centara, restorana, kafića, škole i svih ključnih sadržaja     Cijena zakupa: 950 € mjesečno   Stan je idealan za parove, porodice ili poslovne ljude koji žele udoban život u savremenom gradskom ambijentu.   Za više informacija ili zakazivanje obilaska, kontaktirajte nas.

Podgorica, Monténégro
Finances

Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$93,889
Prodaje se lijepo opremljena garsonjera, površine 26m2, smještena na petom (od sedam) spratu stambene zgrade, u naselju Pobrežje. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, kupatilo i terasa. Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno održava…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel with a swimming pool and SPA in Becici
Complexe résidentiel with a swimming pool and SPA in Becici
Complexe résidentiel with a swimming pool and SPA in Becici
Complexe résidentiel with a swimming pool and SPA in Becici
Complexe résidentiel with a swimming pool and SPA in Becici
Afficher tout Complexe résidentiel with a swimming pool and SPA in Becici
Complexe résidentiel with a swimming pool and SPA in Becici
Becici, Monténégro
depuis
$195,583
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
Surface 41–75 m²
2 objets immobiliers 2
Nouveau complexe résidentiel avec piscine et SPA à Becici. Le bâtiment dispose de 7 étages et 24 appartements avec vue sur la mer, ascenseur panoramique, une piscine, un espace de détente, saunas et un garage souterrain. Distance de la mer - 400 mètres.Ce complexe résidentiel unique offre un…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.0
219,817
Apartment 2 chambres
75.0
321,569
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Izdaje se namjesten jednosoban stan u City Kvartu.Stan je ukupne kvadrature 51m i nalazi se na 3. Spratu .Mogucnost zakupa parkinga za dodatnih 50€ mjesecno.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
