Appartements à vendre en Honduras

184 propriétés total trouvé
Condo 2 chambres dans West End, Honduras
Condo 2 chambres
West End, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Nombre d'étages 1
This beachfront condo is only steps away from the white sand beach and all the amenities in …
$629,000
Appartement dans Honduras
Appartement
Honduras
Prix ​​sur demande
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 99 m²
Nombre d'étages 1
Infinity Bay Beach Resort est une destination de choix sur l'île paradisiaque de Roatan, sit…
Prix ​​sur demande
Condo 4 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 4 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 166 m²
Nombre d'étages 1
Occupying the entire second floor of the new building at Caribe Tesoro, this brand-new, 4-be…
Prix ​​sur demande
Appartement dans Honduras
Appartement
Honduras
Nombre d'étages 2
Vous cherchez une maison abordable avec une vision MILLION DOLLAR ? Ahogany Hills Villas est…
Prix ​​sur demande
Condo 1 chambre dans West End, Honduras
Condo 1 chambre
West End, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Nombre d'étages 1
FINANCEMENT DISPONIBLE ! Vous cherchez un condo entièrement meublé situé dans la zone princi…
Prix ​​sur demande
Appartement dans Honduras
Appartement
Honduras
Nombre d'étages 1
Ne manquez pas votre chance de sécuriser la dernière unité disponible dans ce développement …
Prix ​​sur demande
Condo 2 chambres dans West End, Honduras
Condo 2 chambres
West End, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 12 577 m²
Nombre d'étages 1
Ne manquez pas cette occasion unique de posséder l'un des trois condos de pré-construction e…
Prix ​​sur demande
Condo 2 chambres dans Roatan, Honduras
Condo 2 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 15 574 m²
Nombre d'étages 1
Aluna Condos est arrivé, et cette résidence exclusive au rez-de-chaussée avec piscine élargi…
Prix ​​sur demande
AuraAura
Appartement dans Honduras
Appartement
Honduras
Nombre d'étages 1
Possédez votre coin de paradis à Pristine Bay, la première communauté de golf fermée de Roat…
Prix ​​sur demande
Condo 1 chambre dans West Bay, Honduras
Condo 1 chambre
West Bay, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
IB 1401 Unité du premier étage
Prix ​​sur demande
Appartement dans Honduras
Appartement
Honduras
Nombre d'étages 1
Vivez l'épitome du luxe à SeaSalt Residences, où chaque jour se sent comme des vacances. Nic…
Prix ​​sur demande
Condo 1 chambre dans West Bay, Honduras
Condo 1 chambre
West Bay, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 819 m²
Nombre d'étages 1
Luxury Oceanfront Condo 3306 at The Kimpton Grand Roatan Experience refined Caribbean liv…
Prix ​​sur demande
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 123 m²
Nombre d'étages 1
Condo Luxury Beachside à West Bay. Premier emplacement et potentiel d'investissement. Découv…
Prix ​​sur demande
Condo 2 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Condo 2 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
Nombre d'étages 1
Découvrez l'équilibre parfait entre confort, luxe et durabilité dans ce condominium exclusif…
Prix ​​sur demande
Appartement dans Honduras
Appartement
Honduras
Nombre d'étages 2
Découvrez le mélange parfait du design contemporain et de la tranquillité de l'île dans cett…
Prix ​​sur demande
Appartement dans Honduras
Appartement
Honduras
Nombre d'étages 1
Bienvenue à Jardines de Catalina Condo B4! Ce charmant deuxième étage, une chambre, une sall…
Prix ​​sur demande
Condo 1 chambre dans West Bay, Honduras
Condo 1 chambre
West Bay, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 564 m²
Nombre d'étages 1
Entrez dans le luxe de plage décontracté avec le Lionfish Condo, une retraite magnifiquement…
Prix ​​sur demande
Condo 1 chambre dans French Harbour, Honduras
Condo 1 chambre
French Harbour, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Nombre d'étages 1
Réveillez-vous au cœur du port français, l'une des communautés les plus en croissance et les…
Prix ​​sur demande
Appartement dans Honduras
Appartement
Honduras
Nombre d'étages 3
Bienvenue dans la maison Aqua Aura située sur la mer d'Utila ! Cette propriété à couper le s…
Prix ​​sur demande
Condo 2 chambres dans West End, Honduras
Condo 2 chambres
West End, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 127 m²
Nombre d'étages 1
Welcome to Condo 2A in Sunset Villas, a beautifully appointed and well-equipped unit offerin…
Prix ​​sur demande
Condo 3 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 3 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 186 m²
Nombre d'étages 3
Ocean One - Villa 7 offre une luxueuse retraite de 3 chambres, 4 salles de bains dans l'une …
Prix ​​sur demande
Appartement dans Honduras
Appartement
Honduras
Nombre d'étages 1
Clé en main, entièrement meublé, à seulement 99 marches de la marina. Plus le lot 133 voisin…
Prix ​​sur demande
Condo 3 chambres dans Thatch Point, Honduras
Condo 3 chambres
Thatch Point, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 372 m²
Nombre d'étages 3
La station balnéaire de Las Palmas élève l'île des Caraïbes avec une plage privée et deux pi…
Prix ​​sur demande
Appartement dans Honduras
Appartement
Honduras
Nombre d'étages 2
Ce deux histoires Gibson Bight 4plex est à 5 minutes en voiture de Half Moon Bay Beach dans …
Prix ​​sur demande
Condo 3 chambres dans Coxen Hole, Honduras
Condo 3 chambres
Coxen Hole, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 167 m²
Nombre d'étages 2
Exceptional Value in Roatan1! This remodeled 3-bedroom, 3-bathroom villa offers an incredibl…
Prix ​​sur demande
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 129 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Phase 2 : Condominium du village B2 Édifice 2e étage Est. Niché sur la meilleure…
Prix ​​sur demande
Appartement dans Honduras
Appartement
Honduras
Nombre d'étages 1
Découvrez votre tranche du Paradis! Cette charmante maison de 2 chambres, 1 bain, ainsi qu'u…
Prix ​​sur demande
Condo 1 chambre dans West Bay, Honduras
Condo 1 chambre
West Bay, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
FLOOR CONDO - ACCÈS À LA POLLE DIRECT À LA RÉSORT DE LA BAIE D'INFINITÉ RENOUVELLEMENT RENO…
Prix ​​sur demande
Condo 1 chambre dans West Bay, Honduras
Condo 1 chambre
West Bay, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 6 954 m²
Nombre d'étages 1
Ne manquez pas cette occasion rare de posséder un magnifique condo 1 chambre à coucher, 1 sa…
Prix ​​sur demande
