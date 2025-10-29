Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Condos à vendre en Honduras

Bay Islands
94
Roatan
88
Coxen Hole
12
Jose Santos Guardiola
6
95 propriétés total trouvé
Condo 3 chambres dans Coxen Hole, Honduras
Condo 3 chambres
Coxen Hole, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 167 m²
Nombre d'étages 2
Exceptional Value in Roatan1! This remodeled 3-bedroom, 3-bathroom villa offers an incredibl…
$279,000
Condo 1 chambre dans West Bay, Honduras
Condo 1 chambre
West Bay, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 819 m²
Nombre d'étages 1
Luxury Oceanfront Condo 3306 at The Kimpton Grand Roatan Experience refined Caribbean liv…
$550,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 107 m²
Nombre d'étages 1
Experience island living at its best with this 2-bedroom, 2-bath condo for sale in Kai Linda…
$349,000
Monte OnlineMonte Online
Condo 3 chambres dans Thatch Point, Honduras
Condo 3 chambres
Thatch Point, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 232 m²
Nombre d'étages 3
Discover this stunning, modern 3-bedroom, 3.5-bathroom condo located within the exclusive be…
$399,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 146 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Bldg D 1er étage front de mer Condo D4, West Bay. Que vous cherchiez une évasion …
$785,000
Condo 4 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo 4 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 242 m²
Nombre d'étages 1
Cette luxueuse Villa Marina Front de 2 600 pieds carrés est l'une des plus grandes villas de…
$495,000
Estate Service 24Estate Service 24
Condo 1 chambre dans Sandy Bay, Honduras
Condo 1 chambre
Sandy Bay, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 1
Échapper au paradis avec cette superbe chambre à coucher, condo en bord de mer d'une salle d…
$295,000
Condo 2 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Condo 2 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
Nombre d'étages 1
Découvrez l'équilibre parfait entre confort, luxe et durabilité dans ce condominium exclusif…
$380,000
Condo 2 chambres dans West End, Honduras
Condo 2 chambres
West End, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 82 m²
Nombre d'étages 1
Présentation de Roatan Gardens, un nouveau condo passionnant situé à West End. Roatan Garden…
$170,000
VernaVerna
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 146 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Bldg D 3rd Floor Beachfront Condo D9, West Bay. Que vous cherchiez une évasion a…
$795,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Nombre d'étages 1
Ce condo de 2 chambres, 2 salles de bains offre une vue directe sur l'océan et une vie confo…
$449,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 123 m²
Nombre d'étages 1
Présentant Acqua Di Mare Resort, 2 chambres, condominium 2 salles de bains. Cette unité est …
$549,999
Condo 3 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Condo 3 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 81 m²
Nombre d'étages 1
Le condo A1 de Ludy's Village offre un confort clé en main au cœur de Sandy Bay. Ce condo me…
$189,000
Condo 2 chambres dans West End, Honduras
Condo 2 chambres
West End, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Nombre d'étages 1
Présentation de Roatan Gardens, un nouveau condo passionnant situé à West End. Roatan Garden…
$205,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 058 m²
Nombre d'étages 1
Pleine possibilité de propriété Posséder une tranche de paradis à Infinity Bay, West Bay - …
$469,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 123 m²
Nombre d'étages 1
Condo Luxury Beachside à West Bay. Premier emplacement et potentiel d'investissement. Découv…
$475,000
Condo 3 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 3 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 186 m²
Nombre d'étages 3
Ocean One - Villa 7 offre une luxueuse retraite de 3 chambres, 4 salles de bains dans l'une …
$599,000
Condo 1 chambre dans Roatan, Honduras
Condo 1 chambre
Roatan, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 84 m²
Nombre d'étages 1
Découvrir Le Wave, un condo de premier choix au charmant Blue Bahia Resort, maintenant dispo…
$250,000
Condo 3 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Condo 3 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 77 m²
Nombre d'étages 1
Niché au cœur du village de Ludy, Sandy Bay, Bella Caribbean offre une île moderne vivant da…
$184,000
Condo 17 chambres dans Roatan, Honduras
Condo 17 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 17
Nombre de salles de bains 17
Surface 1 087 m²
Nombre d'étages 3
Exclusive Beachfront Resort Opportunity. Positioned in one of Roatán's most prestigious c…
$5,80M
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 122 m²
Nombre d'étages 1
Vivez l'épitome du luxe à SeaSalt Residences, où chaque jour se sent comme des vacances. Nic…
$1,19M
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 129 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Phase 2 : Condominium du village B2 Édifice 2e étage Est. Niché sur la meilleure…
$520,000
Condo 3 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo 3 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 204 m²
Nombre d'étages 1
Bienvenue à votre retraite de rêve dans la magnifique plantation d'arbres de perroquet, Unit…
$450,000
Condo 2 chambres dans West End, Honduras
Condo 2 chambres
West End, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 127 m²
Nombre d'étages 1
Welcome to Condo 2A in Sunset Villas, a beautifully appointed and well-equipped unit offerin…
$360,000
Condo 6 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Condo 6 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 404 m²
Nombre d'étages 2
Rock Point Villas est un développement de 4 villas situé dans un emplacement souhaitable à S…
$350,000
Condo 3 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Condo 3 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 275 m²
Nombre d'étages 1
Découvrez votre maison de rêve dans ce magnifique condo spacieux de 3 chambres, salle de bai…
$699,000
Condo 2 chambres dans Roatan, Honduras
Condo 2 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 121 m²
Nombre d'étages 1
Entrez dans Casa Castaway et embrassez le charme décontracté de la vie insulaire. Niché dans…
$269,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 146 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Bldg D 3rd Floor Beachfront Condo D3, West Bay. Contrairement à tout ce qui se t…
$875,000
Condo 3 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Condo 3 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 77 m²
Nombre d'étages 1
Condo D3 at Ludy's Village offers smart, stylish island living in a compact, functional layo…
$199,000
Condo 1 chambre dans West End, Honduras
Condo 1 chambre
West End, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Nombre d'étages 1
FINANCEMENT DISPONIBLE ! Vous cherchez un condo entièrement meublé situé dans la zone princi…
$154,900
