Quartier résidentiel Apartments of different structures in Bijela - new construction

Dernière actualisation: 01/10/2025

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Herceg Novi
  • Ville
    Bijela

À propos du complexe

In a new building in Bijela, in a very quiet location with all the necessary facilities in the immediate vicinity, several apartments of different structures are for sale. The offer includes one bedroom, two bedroom and three bedroom apartments, the surface area from 37 to 107 m2. Completion of the works is planned for October this year. There is possibility of buying a parking place, as well as a garage parking place.

Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$469
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$411
Complexe résidentiel Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Becici, Monténégro
depuis
$619,182
Becici, Monténégro
depuis
$619,182
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Quartier résidentiel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$3,286
Complexe résidentiel New cottage gated community in the suburb of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$407,357
Tivat, Monténégro
depuis
$407,357
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
New Gated Cottage Community with 30 Homes, Situé à 6 km du centre de Tivat, dans le village de Kavac.La superficie totale du complexe est de 23 000 m2. Toutes les maisons offrent une vue panoramique sur la baie de Tivat.Les maisons suivantes sont disponibles à la vente:• Maison de ville de d…
Agence
VALUE.ONE
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Izdaje se jednosoban stan Preko Morace ukupne kvadrature 40m2 na Prvom spratu manje zgrade koja ne posjeduje lift.Stan je moderno opremljen i spreman za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obaveznu poslednju kiriju i depozit
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$234,722
Prodaje se nenamjsten dvosoban stan, povrsine 85m2, u Centru. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Smjesten je na drugom spratu stambene zgrade, koja ne posjeduje lift. U okruženju se nalaze državne institucije, nota…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
