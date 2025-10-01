Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Prodaje se dvosoban stan površine 92 m² u starogradnji Preko Morače, po cijeni od 240.000 €. Stan se nalazi na četvrtom spratu zgrade koja posjeduje lift, a pripada mu i podrum. Smješten je na jednoj od najtraženijih lokacija u gradu, u neposrednoj blizini škole, vrtića, prodavnica i svih važnih sadržaja. Prostran i svijetao, idealan je za porodično stanovanje ili kao investicija.
Localisation sur la carte
Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour