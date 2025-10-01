  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$281,667
;
9
ID: 28327
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se dvosoban stan površine 92 m² u starogradnji Preko Morače, po cijeni od 240.000 €. Stan se nalazi na četvrtom spratu zgrade koja posjeduje lift, a pripada mu i podrum. Smješten je na jednoj od najtraženijih lokacija u gradu, u neposrednoj blizini škole, vrtića, prodavnica i svih važnih sadržaja. Prostran i svijetao, idealan je za porodično stanovanje ili kao investicija.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
