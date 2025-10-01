  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$763
ID: 28428
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  Pays
    Monténégro
  Région
    Municipalité de Podgorica
  Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se opremljen dvosoban stan u Bloku 9!Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na prizemlju!Parking oki zgrade!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Période
Paiement mensuel
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$763
Izdaje se nemjesten jednosoban stan, povrsine 47m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade, na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Postoji…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Prodaje se lijepo opremljena garsonjera, površine 26m2, smještena na petom (od sedam) spratu stambene zgrade, u naselju Pobrežje. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, kupatilo i terasa. Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno održava…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Nombre d'étages 2
Un nouveau complexe de villa dans un style moderne entouré d'une oliveraie dans la banlieue de la ville de Herceg Novi.Un total de 8 villas de 3 chambres sont disponibles à la vente, allant de 165 m2 d'espace intérieur.Le complexe est situé dans un quartier calme et verdoyant, à seulement tr…
Agence
VALUE.ONE
