Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$107,972
7
ID: 28586
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se jednosoban stan u novoizgradjenoj zgradi na Zabjelu. Stan je ukupne kvadrature 43m2 i nalazi se na prvom spratu.Struktura stana: dnevna soba, kuhinja, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se na mirnoj lokaciji koja je odlicno povezana sa svim djelovima grada. 

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

