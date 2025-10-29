Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. Résidentiel
  4. Maison

Maisons à vendre en Honduras

Bay Islands
207
Roatan
134
Jose Santos Guardiola
50
Utila
19
Montrer plus
214 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans French Harbour, Honduras
Maison 4 chambres
French Harbour, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 186 m²
Nombre d'étages 2
Your dream home in beautiful French Cay! Set on a 0.23-acre property with mature trees and v…
$289,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 5 chambres dans Pollytilly Bight, Honduras
Maison 5 chambres
Pollytilly Bight, Honduras
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 279 m²
Nombre d'étages 2
This beautiful & versatile home is located in the waterfront community of Mariposa at Caribe…
$399,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 3 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 3 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 186 m²
Nombre d'étages 2
Discover your tropical paradise in this exquisite two-level villa located in the serene Cora…
$425,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 3 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Maison 3 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 148 m²
Nombre d'étages 2
Luxury tropical living designed by Balitecture, furnished by Thai Natura. Steps from the Car…
$500,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 2 chambres dans Punta Gorda, Honduras
Maison 2 chambres
Punta Gorda, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
Nombre d'étages 1
LOCATION LOCATION LOCATION 2.92 acre property with expansive Ocean Views. Exceptional Value …
$600,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 3 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Maison 3 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Nombre d'étages 2
Cette 3 chambres 2 Salles de bains maison est situé dans la communauté de Sandy Bay est la m…
$210,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Estate Service 24Estate Service 24
Maison 3 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 3 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 307 m²
Nombre d'étages 2
Vivez le parfait mélange d'élégance, de confort et de charme caraïbe dans cette exquise mais…
$699,900
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 3 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Maison 3 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Nombre d'étages 2
C'est mieux ! Ce stand seul 3 chambres à coucher 2 salle de bain complète offre tout! VUES D…
$429,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 6 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 6 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 613 m²
Nombre d'étages 3
En cours de construction et presque terminé - Cette résidence spacieuse de trois niveaux est…
$1,39M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Atlas PropertyAtlas Property
Maison 3 chambres dans Punta Gorda, Honduras
Maison 3 chambres
Punta Gorda, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 2 315 m²
Nombre d'étages 2
Découvrez votre maison de rêve dans les belles résidences Ocean Hills, avec 3 chambres et 3,…
$359,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 3 chambres dans Utila, Honduras
Maison 3 chambres
Utila, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 223 m²
Nombre d'étages 2
Bienvenue dans ce domaine de luxe extraordinaire situé sur Airport Road à Utila, Bay Island.…
$600,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 2 chambres dans French Harbour, Honduras
Maison 2 chambres
French Harbour, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 116 m²
Nombre d'étages 1
Échapper à la tranquillité à Ahogany Hills, perché au-dessus du port français. Cette charman…
$310,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 3 chambres dans West End, Honduras
Maison 3 chambres
West End, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
Cette maison charmante est située dans le quartier serein de Gibson Bight, cette toute nouve…
$259,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 7 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Maison 7 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 437 m²
Nombre d'étages 3
Bienvenue à votre prochaine opportunité d'investissement dans la communauté dynamique de San…
$540,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 2 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 2 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 214 m²
Nombre d'étages 1
Découvrez cette superbe maison de 2 chambres, de 2,5 salles de bains dans la communauté ferm…
$549,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 2 chambres dans Calabash Bight, Honduras
Maison 2 chambres
Calabash Bight, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Propriété unique en front de mer à Port Royal. Cette parcelle de 6 acres a 200' de beau plat…
$1,000,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 3 chambres dans West End, Honduras
Maison 3 chambres
West End, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
Nombre d'étages 2
Discover your tropical sanctuary at Jungle Pearl A one-of-a-kind 3-bedroom, 3-bath home. …
$445,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 2 chambres dans Colon, Honduras
Maison 2 chambres
Colon, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 226 m²
Nombre d'étages 1
Bienvenue à Paraiso Escondido à Balfate, Balfate est situé à environ une heure de route de l…
$170,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 3 chambres dans West Bay, Honduras
Maison 3 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 217 m²
Nombre d'étages 3
Découvrez le meilleur de l'île dans cette exquise maison de 3 chambres, 2 bains dans la pres…
$465,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison de ville 3 chambres dans Coxen Hole, Honduras
Maison de ville 3 chambres
Coxen Hole, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 149 m²
Nombre d'étages 2
Roatan 1 est une grande communauté! Avec une piscine et un espace vert, agréable pour des pr…
$265,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 3 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Maison 3 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 193 m²
Nombre d'étages 2
Maison duplex exquise à vendre, à seulement 2 minutes à pied de la plage avec accès au quai.…
$450,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 4 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 4 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 511 m²
Nombre d'étages 1
Superbe 3 chambres, 3.5 salle de bain entièrement meublé maison dans la communauté fermée. …
$988,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 3 chambres dans Utila, Honduras
Maison 3 chambres
Utila, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 265 m²
Nombre d'étages 2
Conçue sur mesure par Hal Sorrenti de Sorrenti Design Associates, cette superbe maison tropi…
$495,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 2 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Maison 2 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 139 m²
Nombre d'étages 1
Niché dans un quartier pittoresque de l'île le long des rives sablonneuses de Sandy Bay, rev…
$499,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 4 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 4 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 623 m²
Nombre d'étages 2
Bienvenue à White Hills dans Coral Views. Cette maison unique offre les meilleures vues du c…
$1,45M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 2 chambres dans Pollytilly Bight, Honduras
Maison 2 chambres
Pollytilly Bight, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 61 m²
Nombre d'étages 2
Cette superbe propriété de 3 acres offre une rare combinaison d'océan non obstrué, vue luxur…
$450,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 4 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 4 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 201 m²
Nombre d'étages 3
Réduit ! Cette maison insulaire dispose de deux chambres idéalement situées à l'étage princi…
$265,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 2 chambres dans Calabash Bight, Honduras
Maison 2 chambres
Calabash Bight, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 284 m²
Nombre d'étages 1
Maison moderne nouvellement construite! Entrez à l'intérieur pour découvrir cet intérieur ma…
$779,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 4 chambres dans Utila, Honduras
Maison 4 chambres
Utila, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 229 m²
Nombre d'étages 1
Cette vibrante maison 4 chambres, 4 bains en bord de mer sur Utila est un véritable joyau de…
$599,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 5 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 5 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 465 m²
Nombre d'étages 2
Baisse de prix de 250 000 $. Dotée d'un spectaculaire 3 acres de bord de mer, cette propriét…
$1,000,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English

Types de propriétés en Honduras

maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Honduras

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller