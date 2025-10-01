  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$587
ID: 28178
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se lijepo namjesten jednosoban stan povrsine 45m2, stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, Stari Aerodrom kod lokala Verse.Cijena: 500€

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$505
Moderno opermljena garsonjera nalazi se na V spratu zgrade. Spremna za useljenje - odmah
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$998
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 76m2, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, u naselju 1. Maj. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Complexe résidentiel Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences
Complexe résidentiel Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences
Complexe résidentiel Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences
Complexe résidentiel Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences
Complexe résidentiel Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences
Complexe résidentiel Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences
Tivat, Monténégro
depuis
$349,163
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Tivat Hotel & Residences marque le début d'un nouveau chapitre pour l'ancien Hôtel Tivat des années 1970 – en l'honneur du patrimoine original du site, ce complexe hôtelier symbolique, nommé d'après la ville elle-même, est stationné sur le même terrain au cœur de Seljanovo, à quelques pas de…
Agence
VALUE.ONE
