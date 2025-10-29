Maisons de ville à vendre en Honduras

Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maison de ville 3 chambres dans Coxen Hole, Honduras
Maison de ville 3 chambres
Coxen Hole, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 149 m²
Nombre d'étages 2
Roatan 1 est une grande communauté! Avec une piscine et un espace vert, agréable pour des pr…
$265,000
Maison de ville 2 chambres dans Roatan, Honduras
Maison de ville 2 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 226 m²
Nombre d'étages 2
Découvrez le charme de Pristine Bay, avec cette élégante propriété de 2 chambres, de 2,5 sal…
$499,000
Maison de ville 2 chambres dans West Bay, Honduras
Maison de ville 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 171 m²
Nombre d'étages 1
Profitez du calme matinal au bord de la piscine, et des soirées sous les étoiles! Restaurant…
$999,000
Maison de ville 2 chambres dans West Bay, Honduras
Maison de ville 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 122 m²
Nombre d'étages 1
Le design contemporain rencontre la beauté naturelle à SeaSalt C3. Avec une vue sur l'océan …
$1,20M
Maison de ville 2 chambres dans West Bay, Honduras
Maison de ville 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 127 m²
Nombre d'étages 1
Pure île de luxe avec une connexion extraordinaire à la mer et au ciel, C4 est le joyau cour…
$1,29M
Maison de ville 2 chambres dans West End, Honduras
Maison de ville 2 chambres
West End, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 122 m²
Nombre d'étages 1
Tremper dans une vue panoramique sur l'océan de cette élégante 2 chambres, 2 salles de bains…
$1,15M
Maison de ville 2 chambres dans West Bay, Honduras
Maison de ville 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 177 m²
Nombre d'étages 1
Welcome to Duplex B3 in the exclusive Blue Roatan community! This beautiful 2-bedroom, 2-bat…
$525,000
Maison de ville 3 chambres dans Roatan, Honduras
Maison de ville 3 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 261 m²
Nombre d'étages 2
Découvrez le charme de Pristine Bay, avec cette élégante propriété de 3 chambres, de 2,5 sal…
$599,000
