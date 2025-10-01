  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$528
;
7
ID: 28429
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se namjesten jednosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupne kvadrature 45m2 i nalazi se na cetvrtom spratu zgrade koja posjeduje lift!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit

Podgorica, Monténégro
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
