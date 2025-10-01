Quartier résidentiel Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Monténégro
depuis
$257,021
9
ID: 28585
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Na prodaju trosoban stan 101m2 u novoizgradjenom kompleksu City kej. Stan se nalazi na 4. spratu zgrade i ima pogled na Moracu. - namješten- ⁠ugrađena Daikin klimatizacija sa podnim grijanjem i neograničenom toplom vodom- ⁠dva kupatila- ⁠dvije terase- ⁠ostave na terasama- ⁠tehnicka prostorija

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
