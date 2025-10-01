Quartier résidentiel Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Na prodaju luksuzan trosoban stan – Preko Morače, preko puta Hrama, 3. sprat – 115 m²
Prodaje se trosoban stan površine 115 m² u novoj luksuznoj zgradi na vrhunskoj lokaciji – naselje Preko Morače, preko puta Hrama. Stan se nalazi na 3. spratu i opremljen je najmodernijim sistemima, idealan za one koji traže spoj kvaliteta, komfora i prestiža.
Karakteristike stana:
Površina: 115 m²
Sprat: 3. sprat
Luksuzna zgrada i stan
Smart home sistem
Split sistem grijanja i hlađenja
Podno grijanje
Tri kupatila
Ostava
Odličan raspored – funkcionalno organizovan prostor
Dodatne pogodnosti:
Mogućnost kupovine garažnog mjesta
Prestižna i mirna lokacija sa svim sadržajima u blizini
Nova zgrada vrhunskog kvaliteta
Cijena: 3.500 € po m²
Ukupno: 402.500 €
Podgorica, Monténégro
