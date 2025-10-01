  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$472,378
;
9
ID: 28388
Dernière actualisation: 01/10/2025

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Na prodaju luksuzan trosoban stan – Preko Morače, preko puta Hrama, 3. sprat – 115 m²   Prodaje se trosoban stan površine 115 m² u novoj luksuznoj zgradi na vrhunskoj lokaciji – naselje Preko Morače, preko puta Hrama. Stan se nalazi na 3. spratu i opremljen je najmodernijim sistemima, idealan za one koji traže spoj kvaliteta, komfora i prestiža.   Karakteristike stana:   Površina: 115 m² Sprat: 3. sprat Luksuzna zgrada i stan Smart home sistem Split sistem grijanja i hlađenja Podno grijanje Tri kupatila Ostava Odličan raspored – funkcionalno organizovan prostor     Dodatne pogodnosti:   Mogućnost kupovine garažnog mjesta Prestižna i mirna lokacija sa svim sadržajima u blizini Nova zgrada vrhunskog kvaliteta     Cijena: 3.500 € po m² Ukupno: 402.500 €

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Izdaje se prazan dvosoban stan u strogom Centru grada!Stan je ukupne kvadrature 69m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade bez lifta!Idealan kao poslovni prostor!Izdaje se na duzi vremenski prostor uz obavezan depozit!
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Izdaje se konforan dvosoban stan na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na prvom spratu starije zgrade.Stan je renoviran i kompletno opremljen za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Bar, Monténégro
depuis
$82,698
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 9
Surface 27–63 m²
5 objets immobiliers 5
Installations: Dans le meilleur et le plus attrayant endroit de Bar, un bâtiment est en construction qui sera une combinaison de logement traditionnel et de beauté naturelle. C'est l'un des endroits les plus attrayants pour vivre dans la région, où un bâtiment de luxe sera construit avec des…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
27.2 – 48.1
82,998 – 146,772
Apartment 2 chambres
63.0
192,238
