  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$645
;
9
Laisser une demande
ID: 28378
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se jednosoban stan sa garažom – Stari Aerodrom, zgrada Venture – 550 € mjesečno U ponudi za izdavanje je potpuno nov, neuseljavan jednosoban stan sa garažnim mjestom, smješten u kvalitetnoj zgradi Venture na Starom Aerodromu. Stan se nalazi na prvom spratu, površine 46 m² i opremljen je novim, modernim namještajem i tehnikom. Zgrada se nalazi na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini doma zdravlja, osnovne škole, marketa i ostalih važnih sadržaja. Mirno okruženje, dobra povezanost sa ostalim djelovima grada i dostupnost svih životnih potreba čine ovaj stan idealnim za udoban gradski život. Stan se sastoji od: Dnevne sobe sa kuhinjom i trpezarijom Spavaće sobe KupatilaTerase U cijenu zakupa je uključeno garažno mjesto, što je velika prednost u ovom dijelu grada. Mjesečna cijena: 550 € Stan je odmah useljiv.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Becici, Monténégro
depuis
$316,875
Résidence Emerald Residence
Sustas, Monténégro
depuis
$77,942
Complexe résidentiel Kub
Krasici, Monténégro
depuis
$577,514
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$469
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$939
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$645
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Afficher tout Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Krasici, Monténégro
depuis
$577,514
Un nouveau complexe résidentiel ultra-moderne de classe premium dans le style Art Nouveau sur la péninsule de Lustica dans le village de Krasici. Vous pouvez choisir entre des appartements duplex à deux niveaux ou des lofts à un niveau avec accès à la piscine. Sur le territoire du complexe s…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$154,823
L'année de construction 2026
Surface 41–63 m²
2 objets immobiliers 2
Appartements dans un nouveau complexe résidentiel à Budva.Un complexe résidentiel moderne situé dans le quartier calme et écologique de Budva — Dubovica. Cet emplacement offre un cadre naturel paisible avec une vue pittoresque sur les montagnes et la mer, tout en étant à quelques minutes du …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.0
156,118
Apartment 2 chambres
63.0
234,198
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Donja Lastva, Tivat Municipality
Complexe résidentiel Donja Lastva, Tivat Municipality
Complexe résidentiel Donja Lastva, Tivat Municipality
Complexe résidentiel Donja Lastva, Tivat Municipality
Complexe résidentiel Donja Lastva, Tivat Municipality
Tivat, Monténégro
depuis
$295,133
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Un appartement de deux pièces d'une superficie de 67 mètres carrés est à vendre dans un complexe résidentiel moderne de classe Business Plus en construction avec une piscine et un espace clos, situé dans le nouveau quartier pittoresque de Tivat Donja Lastva. L'appartement est situé au 5ème é…
Agence
Montenegro Intel city
Laisser une demande
Realting.com
Aller