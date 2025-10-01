  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$704
;
8
ID: 28245
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se namjesten jednosoban stan u City Kvartu.Stan je ukupne kvadrature 51m i nalazi se na 3. Spratu .Mogucnost zakupa parkinga za dodatnih 50€ mjesecno.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Finances

