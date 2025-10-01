  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$704
;
5
ID: 28182
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se moderno namjesten jednosoban stan povrsine 45m2 u ulici Ksenije Cicvaric.Stan se nalazi na 1. spratu stambene zgrade.Cijena: 600€

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
